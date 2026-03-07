Redmi Buds 8 Active Tanıtıldı! 37 Saat Pil Ömrü ve Dahası

Xiaomi, en yeni kablosuz kulaklıklarından biri olan Redmi Buds 8 Active'in tanıtımını gerçekleştirdi. Uzun pil ömrü, ses kalitesi, gürültü engelleme ve çok daha fazlası ile ön plana çıkan cihaz için gösterişten uzak bir tasarım tercih edildi. Bu da çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor.

Redmi Buds 8 Active'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 14,2 mm titanyum kaplama dinamik sürücüler

14,2 mm titanyum kaplama dinamik sürücüler Rüzgar Engelleme: 6 m/s hıza kadar rüzgar gürültüsü engelleme

6 m/s hıza kadar rüzgar gürültüsü engelleme Sesli Görüşmeler İçin Gürültü Engelleme: Mevcut

Mevcut Dayanıklılık: IP54 sertifikası (Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IP54 sertifikası (Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) Pil Ömrü: Kulaklıkların her biri 7 saat, şarj kutusuyla toplam 37 saate kadar

Kulaklıkların her biri 7 saat, şarj kutusuyla toplam 37 saate kadar Pil Kapasitesi: 37 mAh (Kulaklık) / 475 mAh (Şarj kutusu)

37 mAh (Kulaklık) / 475 mAh (Şarj kutusu) Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Yazılım: Xiaomi Earbuds üzerinden kontrol imkânı

Redmi Buds 8 Active'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Yeni kulaklık, pil ömrü ile ön plana çıkıyor. Tek şarjla 7 saate kadar hiç ara vermeden müzik dinlemek mümkün. Öte yandan şarj kutusuyla birlikte bu süre 37 saate varacak. Böylece cihazı her iki saatte bir şarj etmek gibi pratiklikten çok uzak bir deneyim yaşamıyorsunuz.

Redmi Buds 8 Active, Gürültü Engelleyecek mi?

Redmi Buds 8 Active, 6 m/s hıza kadar rüzgar gürültüsünü engelleyerek dinlediğiniz müziğe odaklanmanızı sağlıyor. Çift mikrofonla desteklenen yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliğine sahip olan cihaz, dışarıda sesli görüşme yapmayı da yorucu bir iş olmaktan çıkarıyor. Öyle ki kulaklık, siz konuşurken ortamı analiz ederek gürültü kaynağını bastırıyor ve sizin sesinizi ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla sesiniz de karşı tarafa daha net şekilde iletiliyor.

Redmi Buds 8 Active, Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Cihaz, 14,2 mm'lik titanyum dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Bu, daha güçlü ve derin baslar elde etmenize imkân tanırken bozulma sorunlarını da minimum seviyeye indiriyor. Diğer bir yandan cihaz, AAC desteği sunuyor. Standart ses kodeki olan SBC'ye kıyasla daha etkili şekilde sıkıştırıyor. Sonuç olarak duyduğunuz sesler de daha detaylı oluyor.

Redmi Buds 8 Active, Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi'nin yeni kulaklığı, suya karşı "tam olarak" dayanıklı sayılmaz. IP54 sertifikasına sahip. Bu, cihazın toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı su kazalarından etkilenmeyebilir fakat yoğun su basıncına maruz kalması hâlinde beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden su konusunda dikkatli olmakta fayda var.

Redmi Buds 8 Active, Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi henüz bu kulaklığın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklamada bulunmadı ancak Redmi Buds 8 Lite ile Pro modellerin Türkiye'de satıldığını göz önünde bulundurduğumuzda bu yeni cihazın da Türkiye'ye gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi Buds 8 Active'in Fiyatı Ne Kadar?

Mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile sunulan Redmi Buds 8 Active için 119 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 756 TL'ye denk geliyor ancak Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatının bununla sınırlı kalmaması muhtemel. Bunun maliyetlerini ve Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma politikasını göz önünde bulunduracak başlangıç fiyat etiketi 950-1000 TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

Redmi Buds 8 Active'in bir fiyat/performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Uzun bir pil ömrü var, dışarıda yapılan sesli görüşmelerdeki rüzgar gürültüsüne karşı etkili bir çözüm sunuyor. Gürültüyü tamamen kesen bir kulaklıktan ziyade bahsettiğim yönleriyle öne çıkan bir cihaz arıyorsanız ilginizi çekmesi çok yüksek bir ihtimal.