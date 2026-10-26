Xiaomi 300Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 24,5 İnç Büyüklüğünde

Xiaomi yeni bir oyun monitörü tanıttı. Böylece Redmi G25 2027 isimli monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Oyun monitörü, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada portlar arasında HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 mevcut.

Redmi G25 2027'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 300Hz

Ekran Tepki Süresi: 1 ms GtG

Renk Gamı: %93 DCI-P3 ve %100 sRGB

Portlar: İki adet HDMI 2.0 ve iki adet DisplayPort 1.4

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi G25 2027, Fast IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 300 yenileme hızı ve 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Fast IPS, geniş görüş açısına sahip. Bu arada GtG, bir pikselin bir gri tonundan farklı bir gri tonuna geçmesi için geçen süredir. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde arkadan gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor.

1 ms'nin düşük bir değer olduğunu belirtelim. Monitör yüzde 100 sRGB ve yüzde 93 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Monitör 300Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Yüksek yenileme hızı özellikle Valorant gibi çevrim içi rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. 300Hz'nin çok yüksek bir değer olduğunu belirtelim. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu oyun monitörü AMD FreeSync Premium teknolojisini destekliyor.

Monitör, bu özellik sayesinde ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Yani ekran kartı 200 FPS veriyorsa monitör anlık olarak 200Hz oluyor. Bu arada Redmi G25 2027'nin portları arasında İki adet HDMI 2.0 ve iki adet DisplayPort 1.4 bulunuyor.

Redmi G25 2027 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi G25 2027'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi G34WQi oyun monitörü ve Xiaomi A27Ui 4K monitör dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi G25 2027'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Redmi G25 2027'nin Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi'nin yeni oyun monitörü Redmi G25 2027 için 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 958 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta yoğun hareketlilik içeren oyunlarda bu belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada monitörün AMD FreeSync Premium özelliğine sahip olması da önemli avantaj çünkü bu özellik sayesinde monitör ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Bunların yanı sıra monitörde HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 portları da mevcut.