Çok Güçlü Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı! 300Hz Ekrana Sahip

Acer, Shadow Knight Neo 16 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan laptopta Intel tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Acer Shadow Knight Neo 16 Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

2.5K Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Intel Core i7-14650HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060

NVIDIA GeForce RTX 5060 RAM: 16 GB DDR5

16 GB DDR5 Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Portlar: HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2, 2.5Gb ethernet portu ve USB-A portları ve ses jakı

Acer Shadow Knight Neo 16 gücünü Intel Core i7-14650HX işlemcisinden alıyor. Raptor Lake mimarisine sahip olan bu işlemci, sekiz adet perofrmans çekirdeği ve sekiz adet verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. Normalde 2.2 GHz hızda çalışan işlemci turbo modda 5.2 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Dizüstü bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5060 bulunuyor. Bu ekran kartı, özellikle ray tracing (ışın izleme) ile DLSS 4 gibi yapay zekâ destekli teknolojiler sayesinde oyunlarda daha iyi grafikler ve daha yüksek kare hızları sunuyor. Laptop ayrıca 16 GB RAM DDR5 ve 1 TB SSD ile birlikte geliyor. Depolama tarafında iki adet M.2 PCIe 4.0 SSD yuvası da mevcut.

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 2.5K çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 300Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 2.5Gb ethernet portuna sahip Shadow Knight Neo 16 ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği bulunuyor.

Acer Shadow Knight Neo 16 Fiyatı

Acer'ın yeni oyun dizüstü bilgisayar modeli Shadow Knight Neo 16 için 8 bin 999 yuan (56 bin 425 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan dizüstü bilgisayarın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Etkileyici görünüme sahip olan bilgisayarda klavye RGB aydınlatma desteğine sahip.