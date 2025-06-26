Xiaomi'den 16 GB RAM'li Aşırı Ucuz Tablet! 165Hz Ekran ve Dahası
Redmi K Pad'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Xiaomi'nin yeni tableti neler sunuyor? İşte tablete dair merak edilen soruların yanıtı!
Kısa süre önce uygun fiyata çok güçlü donanım sunan Redmi K80 Ultra'yı duyuran Xiaomi, yeni bir tablet tanıttı. Redmi K Pad isimli bütçe dostu tablet yüksek yenileme hızı ve devasa batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Redmi K Pad Özellikleri
8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K Pad, LCD ekran üzerinde 1880 x 3008 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Vision özelliğine sahip tablet Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.
Tablet gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB 1 TB seçenekleri mevcut. 7500 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 326 gram ağırlığındaki tablet 6,46 mm kalınlığında.
Dolby Atmos teknolojisini destekleyen tablette USB-C portu ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Peki, Xiaomi'nin yeni tableti Redmi K Pad'in fiyatı ne kadar?
Redmi K Pad Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.799 yuan (15.557 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.099 yuan (17.224 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.399 yuan (18.892 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.599 yuan (20.004 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 4.199 yuan (23.329 TL)