Xiaomi'den 16 GB RAM'li Aşırı Ucuz Tablet! 165Hz Ekran ve Dahası

Kısa süre önce uygun fiyata çok güçlü donanım sunan Redmi K80 Ultra'yı duyuran Xiaomi, yeni bir tablet tanıttı. Redmi K Pad isimli bütçe dostu tablet yüksek yenileme hızı ve devasa batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Redmi K Pad Özellikleri

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K Pad, LCD ekran üzerinde 1880 x 3008 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Vision özelliğine sahip tablet Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Tablet gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB 1 TB seçenekleri mevcut. 7500 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 326 gram ağırlığındaki tablet 6,46 mm kalınlığında.

Dolby Atmos teknolojisini destekleyen tablette USB-C portu ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Peki, Xiaomi'nin yeni tableti Redmi K Pad'in fiyatı ne kadar?

Redmi K Pad Fiyatı