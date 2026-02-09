Xiaomi'den 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi yeni bir akılı telefon üzerinde çalışıyor. Redmi K100 Pro Max olarak isimlendirilen akıllı telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon, serinin önceki modelinden daha çok daha yüksek çözünürlüklü kameralara sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Redmi K100 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Redmi K100 Pro Max'in 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip olacağı iddia edildi. Bu kameranın ana kamera mı yoksa periskop telefoto mu olacağı henüz belli değil. Bu bilgi, serinin önceki modeli göz önünde bulundurulduğunda kamera çözünürlüğü tarafında çok ciddi bir artışın yaşanacağını gösteriyor.

Redmi K90 Pro Max'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Yeni modelinde ön kamerasında da 32 megapiksel bir kamera görebiliriz.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi K90 Pro Max'te iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdraogn 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefon ise gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alabilir.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 henüz tanıtılmadı fakat bu zamana kadar çeşitli bilgiler ortaya çıktı. Oryon mimarisine sahip işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Sekiz adet çekirdek içerecek bu işlemci, 4.6 GHz hıza ulaşabilecek. Bu da en kaliteli grafiklere sahip oyunların bile rahatlıkla oynanabileceği anlamına geliyor.

Redmi K100 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro Max'in 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Redmi K80 serisi Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100 Pro Max'in de Türkyie'de satışa sunulması beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.