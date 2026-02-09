Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi 17 serisinin global sürümü merakla beklenirken Xiaomi 18 Pro Max ile ilgili önemil bilgiler ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, serinin önceki modelinden çok daha yüksek çözünürlüklü kameralar ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP İkinci Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Yeni telefonun da tıpkı Xiaomi 17 Pro Max gibi ikinci ekrana sahip olması bekleniyor.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Pro Max'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Yeni modelde de ön yüzeyde 50 MP kamera görebiliriz.

Xiaomi 18 Pro Max gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak bu zamana kadar bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek işlemci 2 + 3 + 3 çekirdek düzenine sahip olacak. Oryon mimarisine sahip işlemci, 4.6 GHz hıza kadar çıkabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6, önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performans hem de daha verimli olacak. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Telefonun ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacaktır.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Xiaomi 15 serisinde yalnızca Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Yeni seride de Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.