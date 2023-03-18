MIUI 14 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı: 2 Xiaomi Telefonu Daha Güncellemeyi Aldı!

Redmi K30 serisi gerçekten de marka tarafından piyasaya sürülen en ünlü cihazlardan biriydi. Performans meraklılarını hedefliyordu ve işini iyi yaptı. Redmi K30 Pro küresel pazarda POCO F2 Pro olarak piyasaya sürülürken, Redmi K30S Ultra yurtdışında Xiaomi Mi 10T Pro olarak piyasaya sürülmüştü. Bugünkü gelişmeyle birlikte her iki akıllı telefon da en son Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almaya başladı.

Hem Redmi K30 Pro hem de Redmi K30S Ultra cihazları şu anda MIUI 14 güncellemesini alıyor. Redmi K30 Pro'nun güncellemesi MIUI 14.0.5.0.SJDCNXM yapı numarasıyla gelirken, K30S Ultra'nın güncellemesi MIUI 14.0.3.O.SJKCNXM yapı numarasına sahip. Güncelleme her iki cihaz için de yaklaşık 1.0 GB boyutunda.

Redmi K30 Serisi MIUI 14 Detayları

Öne Çıkanlar

MIUI artık daha az bellek kullanıyor ve çok daha uzun süreler boyunca hızlı ve duyarlı olmaya devam ediyor.

Detaylara gösterilen özen kişiselleştirmeyi yeniden tanımlıyor ve yeni bir seviyeye taşıyor.

Temel Deneyim

MIUI artık daha az bellek kullanıyor.

Kişiselleştirme

Detaylara gösterilen özen kişiselleştirmeyi yeniden tanımlıyor.

Süper simgeler ana ekranınıza yeni bir görünüm kazandıracak. (Süper simgeleri kullanabilmek için Ana ekranı ve Temaları en son sürüme güncelleyin)

Ana ekran klasörleri, en çok ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları vurgulayarak onları sadece bir dokunuş uzağınızda tutar.

Daha Fazla Özellik ve İyileştirme

Ayarlar'da arama artık daha gelişmiş. Arama geçmişi ve sonuçlardaki kategoriler ile artık her şey çok daha net görünüyor.

Sistem

Android 13 tabanlı kararlı MIUI.

Android güvenlik güncellemesi Şubat 2023'e güncellendi. Sistem güvenliği artırıldı.

Güncelleme kademeli olarak yayınlanmaktadır ve güncellemeyi henüz almadıysanız yakında kullanıma sunulacağı için birkaç gün daha beklemenizi öneririz.