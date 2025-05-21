Xiaomi'den 7500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Redmi K80 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Redmi K80 Ultra modeline yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile beraber K80 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Telefon devasa batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Redmi K80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip K80 Ultra 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Redmi K80 modelinde 6.550 mAh, Redmi K80 Pro modelinde ise 6.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Telefon gücünü MediaTek'in Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonda IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Metal çerçeve ile gelecek telefonun arka tarafında üç kamera yer alacak. Bu kameraların 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı öne sürüldü. Özelliklere dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı özelliklerle gelebilir.