6500 mAh Bataryalı vivo V60e'nin Kamera Özellikleri Açıklandı

vivo V60e ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo v60e'nin kamera özellikleri belli oldu. Telefon yüksek çözünürlüklü kamerasıyla çok kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Telefon kameranın yanı sıra dev bataryası ve yüksek şarj hızıyla da öne çıkacak.

vivo V60e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo'nun V60e için hazırladığı web sayfasında yer alan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. OIS desteğine sahip ana kamera ile 30x dijital yakınlaştırma yapılabilecek.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Otomatik odaklama özelliğnii içerecek bu kamera 92 derecelik bir görüş alanı sağlayacak. Telefonda ayrıca yapay zeka destekli görüntü genişletme özelliği de bulunacak. Bu, fotoğrafları analiz edip arka planı orijinaline uygun şekilde genişletecek.

Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Dev batarya, yalnızca tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. vivo V60e ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

vivo V50e'de 5.600 mAh ve 90W hızlı şarj tercih edilmişti. vivo'nun bütçe dostu yeni telefonunda IP68/IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelecek telefon, üç büyük Android güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

vivo V60e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V60e'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 999 rupi (16.396 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 rupi (17.333 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 38 bin 999 rupi (18.271 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo V60e Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60e'nin ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğinin altını çizelim. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.