320Hz Yenileme Hızı Sunan Oyuncu Monitörü Tanıtıldı!

Xiaomi oyuncu monitörü serisini yeni bir modelle genişletti. Redmi Monitor G27U 2026 olarak isimlendirilen yeni üründe 320Hz yenileme hızları ve 4K ekran çözünürlüğü gibi kullanıcı dostu özellikler mevcut. İşte Redmi Monitor G27U 2026 özellikleri ve fiyatı!

Redmi Monitor G27U 2026 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Panel Tipi: IPS

IPS Çözünürlük: 4K (Varsayılan modda)

4K (Varsayılan modda) Tazeleme Hızı: 160Hz (4K çözünürlükte) - Çözünürlük 1080p seviyesine düşürüldüğünde 320Hz'e kadar çıkabiliyor

160Hz (4K çözünürlükte) - Çözünürlük 1080p seviyesine düşürüldüğünde 320Hz'e kadar çıkabiliyor Bağlantı Portları: DisplayPort 2.1 (54 Gbps) ve HDMI 2.1

Redmi Monitor G27U 2026, 27 inç boyutunda, 4K çözünürlük ve 160Hz yenileme hızları sunan bir IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran teknolojisi TN panellere kıyasla daha canlı ve gerçekçi renkler sunuyor. Aynı zamanda daha uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu belirtelim.

Monitörde iki farklı çözünürlük modu bulunuyor. Kullanıcılar 4K çözünürlükte kullandıklarında panel 160 Hz yenileme hızını destekliyor. 1080p’ye düşürüldüğünde ise bu hız 320 Hz’e kadar çıkabiliyor.

Xiaomi yeni monitörde Redmi Monitör G27U 2025'e kıyasla bazı tasarımsal değişiklikler yaptı. Ürün bu kapsamda güncellenmiş bir arka panel tasarımı ve yenilenmiş bir ayak standıyla karşımıza çıkıyor.

Bunu biraz daha açacak olursak monitörün selefinde siyah, tek renkli bir arka panel bulunuyordu. Ancak yeni modelde arka panel artık tek renk değil. Burada yeni bir metal plaka kullanılıyor ve bu sayede tasarım biraz daha modern bir görünüme kavuşuyor diyebiliriz.

Bununla birlikte önceki modelde yer alan DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1 girişleri bu modelde de karşımıza çıkıyor. Bağlantı noktalarıysa yüksek bant genişliği sayesinde olası performans kayıplarını önlüyor.

Redmi Monitor G27U 2026 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Redmi Monitor G27U 2026'nın fiyat etiketi 1.499 yuan olarak açıklandı. Bu da 9.800 TL'ye denk geliyor. İlk etapta Çin'de satışa çıkan monitörün ilerleyen dönemlerde küresel pazarlara da gelmesi söz konusu. Öte yandan ülkemizde Xiaomi ve Redmi monitörlerinin çeşitli e-ticaret platformlarında satıldığını düşündüğümüzde Redmi Monitor G27U 2026'nın da Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Redmi Monitor G27U 2026, teknik özellikleri açısından giriş seviyesine hitap eden bir oyuncu monitörü diyebilirim. 1080p çözünürlükte 320Hz, 4K çözünürlükte ise 160Hz destekleyen paneli bence kullanıcıları fazla üzmeyecektir. Ayrıca 27 inçlik ekran boyutunun da yeterli olduğunu söyleyebilirim.