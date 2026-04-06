Xiaomi 300Hz Ekranlı Monitör Tanıttı! 24,5 İnç Büyüklüğünde

Xiaomi, yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte Redmi G25 2026 isimli monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Montiörde ayrıca HDR desteği de bulunuyor.

Redmi G25 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Ekran Yenileme Hızı: 300Hz

Ekran Parlaklığı: 400 nit

Renk Gamı: %100 sRGB ve %95 DCI-P3

Görüş Açısı: 178 derece

Portlar: 1 x DisplayPort 1.4 ve 1 x HDMI 2.0

Redmi G25 2026'nın Ekranı Nasıl?

İnce çerçeveleriyle çok şık bir görünüme sahip olan Redmi G25 2026, 24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, Fast IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Monitör ayrıca %100 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede hem grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor.

Monitör NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync teknolojilerilni destekliyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmaması hâlinde görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler ortaya çıkabiliyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar yaşanmıyor.

Redmi G25 2026'nın Ekran Yenileme Hızı Nasıl?

Xiaomi'nin yeni monitörü, 300Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2, Valorant ve Rainbow Six Siege X gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

Redmi G25 2026'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Redmi G25 2026'nın portları arasında bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet HDMI 2.0 bulunuyor. Özellikle yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekleyen HDMI 2.1 portu sayesinde daha akıcı bir deneyim elde ediliyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Böylece oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanıyor.

Redmi G25 2026'nın Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi G25 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi G34WQi oyun monitörü ve Xiaomi A27Ui 4K monitör dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi G25 2026'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Redmi G25 2026 Fiyatı Ne Kadar?

Redmi G25 2026 için 749 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 857 TL'ye denk geliyor. Bu monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 7 bin TL civarında olabilir. Monitörün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Redmi G25 2026'nın yenileme hızı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı sayesinde Valorant ve Counter Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Fast IPS yerine OLED ekran tercih edilseydi bence daha iyi olurdu çünkü OLED, Fast IPS'e kıyasla renkleri çok daha canlı gösteriyor. Ayrıca OLED panellerde siyahlar, derin siyah olarak sunulduğunu belirteyim.