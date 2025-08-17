7000 mAh Bataryalı Telefon Performans Testinde!

Xiaomi’nin alt markası Redmi, çok yakında yeni Note 15 serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Markanın ana vatanı Çin’de piyasaya sürülecek olan telefonlar şimdiden büyük ilgi toplamış durumda. Lansman öncesinde ise serinin en güçlü modeli olması beklenen Redmi Note 15 Pro+, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Redmi Note 15 Pro+, Geekbench Veritabanında

Redmi Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ modellerinden oluşacak yeni seriyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Geekbench performans testinde ortaya çıkan Redmi Note 15 Pro+, Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinin hız aşırtmalı versiyonuyla piyasaya çıkacağını gözler önüne serdi.

Geekbench listesinde cihazın 16 GB RAM ile geleceği ve kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacağı da görülüyor. Performans testlerinde ise tek çekirdekte 1.228, çoklu çekirdekte ise 3.230 puan elde etti. Öte yandan önceki sızıntılara göre Redmi Note 15 Pro+, 1.5K çözünürlük sunan kavisli OLED ekrana sahip olacak. Gücünü ise 7.000 mAh kapasiteli bataryadan alacak ve 90W hızlı şarj desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

