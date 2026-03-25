vivo'dan 9.020 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 144Hz AMOLED Ekranı Var

vivo T5 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda T5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihaz ayrıca yüksek şarj hızına da sahip olacak.

vivo T5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo T5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo T4 Pro'da 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık mevcut.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5.000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Telefon ayrıca T4 PRo gibi yüzde 88 civarı bir ekran gövde oranı ile birlikte gelebilir.

vivo T5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefoda 9.020 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan T4 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla yeni telefonun batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

vivo T5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro'nun temmuz veya ağustos ayında tanıtılması beklenyior. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo T5 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de vivo X300 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo T4 ve vivo T4 Pro satılmıyor. Dolayısıyla T5 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa T5 Pro Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Pro için 297 dolar (13 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo T5 Pro'nun T4 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 320 dolar (14 bin TL) fiyat etikeityle satılabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 28 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo T5 Pro'nun orta segmentte iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Benim için batarya kapasitesi oldukça önemli. Örneğin 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonum ile dışarı çıktığımda yanıma powerbank de almak zorunda kalıyorum. 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip T5 Pro ise uzun pil ömrü sunarak powerbank'e gerek bırakmayacak.

Telefonun bir diğer önemli avantajı ise 144Hz yenileme hızı olacağını söyleyebilirim. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçiş yapan biri olarak yenileme hızının mobil cihazlarda çok önemli olduğunu belirtmeliyim. Aradaki farkı çok belirgin bir şekilde hissetmiştim. Sonuç olarak eğer T5 Pro, uygun fiyata bu özellikleri sunarsa yoğun bir ilgiyle karşılaşabilir.