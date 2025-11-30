Redmi Yeni Telefonunda Çığır Açacak: 200 MP Ana Kamera ile Geliyor!

Akıllı telefon dünyasında rekabet kızışırken, üreticiler özellikle kamera teknolojilerinde kıyasıya bir yarış içerisinde. Son olarak Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yeni akıllı telefon serisinde en güncel kamera teknolojilerine yer vereceği bildiriliyor.

İddialara göre şirketin çalışmalarına başladığı yeni Redmi Note 16 serisi özellikle fotoğrafçılık alanında zirveye oturabilir. Öyle ki serinin üst düzey modellerinden Redmi Note 16 Pro Plus'ın 200 MP'lik ana kamera ile geleceği söyleniyor. İşte detaylar!

Redmi Note 16 Pro Plus'ın Kamera Özellikleri

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket yeni akıllı telefon serisi için 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörünü test ediyor. Bu sensörün seride Note 16 Pro ve Pro Plus modellerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca markanın bir diğer yeni telefonu olan Realme 16 Pro'nun da aynı çözünürlükte bir ana kameraya sahip olması muhtemel.

Aktarılanlara göre Redmi, Hem 16 Pro'da hem de Note 16 Pro Plus'ta bu 200 MP'lik ana kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüğünde bir ikincil sensöre yer verecek. Ek olarak henüz çözünürlüğü bilinmeyen bir periskop telefoto kameranın da bu kurulumu tamamlaması bekleniyor.

Henüz lansman tarihine uzun bir zaman olsa da Note 16 Pro Plus'ın diğer teknik özellikleri de netleşmeye başladı. Şimdilik cihazın 1.5K OLED düz ekrana ve 7500 mAh kapasiteli bir bataryaya da sahip olacağı biliniyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Gelen son bilgiler, yeni Redmi Note 16 serisi için teknoloji tutkunlarının sabırlı olması gerektiğini belirtiyor. Zira önceki Redmi Note 15 serisinin bu yılın Ağustos ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde, Redmi Note 16 ailesinin en erken önümüzdeki yılın yaz aylarında piyasaya sürüleceği söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.