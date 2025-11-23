Redmi'nin Sevilen Telefon Serisi Genişliyor: İki Yeni Model Daha Yolda

Hatırlarsanız Redmi kısa bir süre önce yeni amiral gemisi telefonları Redmi K90 ve Redmi K90 Pro Max modellerini Çin'deki teknoloji meraklılarının beğenisine sunmuştu. Görünüşe göre şirket bu popüler seriyi daha da zenginleştirmeyi hedefliyor.

Aktarılanlara göre Redmi K90 serisine iki yeni model daha eklenecek. Bu yeni canavarların K90 Pro ve K90 Ultra olarak isimlendirilmesi muhtemel. Peki bu yeni telefonların özellikleri neler ve ne zaman tanıtılacaklar? İşte detaylar!

Redmi K90 Pro ve Ultra'nın Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre yeni modellerden K90 Pro 6.6 inç, K90 Ultra ise 6.8 inç boyutunda LTPS OLED ekranlara sahip olacak. Bunun yanı sıra Ultra modelinin 1.5K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunacağı da söyleniyor.

Performans tarafında ise Ultra'nın MediaTek'in en güçlü işlemcilerinden Dimensity 9500 Plus'tan güç alacağı belirtiliyor. Pro'nun ise Dimensity 9500 ile çalışacağı tahmin ediliyor. Pil ömrü tarafında bu model ile ilgili henüz net bilgi ortaya çıkmasa da K90 Ultra'nın 8000 mAh gibi devasa bir bataryayla birlikte geleceği bildiriliyor.

Tasarım alanında ise yuvarlatılmış köşeler, metal orta çerçeve ve su geçirmez gövde K90 Ultra'nın standart özellikleri arasında yer alacak. Ses kalitesine önem veren Redmi'nin mevcut K90 modellerinde Bose ile yaptığı hoparlör iş birliğini serisinin yeni üyeleri için de sürdürmesi muhtemel.

Ne Zaman Tanıtılacaklar?

İddialara göre Redmi, yeni K90 Ultra'yı 2026 yılının ortalarında anavatanı Çin'de piyasaya sürecek. K90 Pro'nun ise 2026'nın ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Lansman tarihleri yaklaştıkça yeni cihazlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefonlar Redmi K90 Pro Max'in başarısını sürdürebilir mi? Yorumlarda buluşalım.