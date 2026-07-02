Xiaomi'den Fiyat Performans Canavarı Telefonlar Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin merakla beklenen Redmi Note 17 serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bugüne kadar modellerle ilgili birçok sızıntı ortaya çıktı. Bu sayede neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son gelişmeler ise telefonların ne zaman tanıtılacağını ortaya koyuyor.

Redmi Note 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi kısa bir süre önce paylaştığı posterle Redmi Note serisinin bugüne kadar toplamda 500 milyon adet satış rakamına ulaştığını doğruladı. Şirket aynı zamanda Redmi Note 17 serisinin de bu ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacağını doğruladı.

Burada bir karşılaştırma yaparsak Redmi Note 15 serisi geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı. Yani yeni modeller bir önceki nesilden çok daha erken gelecek diyebiliriz. Bununla birlikte yeni seride hangi modellerin kullanılacağı şu an için açıklanmadı. Ancak bugüne dek ortaya çıkan sızıntıları göz önünde aldığımızda çok yüksek ihtimalle standart, Pro ve Pro Max modellerinin yer alacağını söyleyebiliriz.

Redmi Note 17 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Batarya: 9.000 mAh

Şarj Desteği: 67W

Ana Kamera: 50 MP

Parmak İzi Okuyucu: Ekran içi optik

Redmi Note 17 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Batarya: 9.000 mAh

Ana Kamera: 50 MP

Ses Sistemi: Çift hoparlör

Dayanıklılık: Tam su geçirmez

Redmi Note 17 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: MediaTek Dimensity 7500

Batarya: 10.100 mAh

Ana Kamera: 200 MP

Ses Sistemi: Çift hoparlör

Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik

Redmi Note 17 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Hatta şirket geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Redmi Note 15 serisinin büyük bir kısmını Türkiye'de satıyor. Bu nedenle Redmi Note 17 ailesinin de tanıtımından bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi'den şu an için yeni akıllı telefonların fiyatlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak burada bir önceki nesil üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bunu biraz daha açarsak Redmi Note 15 5G ülkemizde 18.000 TL civarında bir fiyatla satılıyor. Bu kapsamda Redmi Note 17 5G 20.000 TL veya daha yüksek bir fiyatla raflardaki yerini alabilir.

Bununla birlikte Redmi Note 15 Pro 5G ise 22.600 TL seviyesinden satılıyor. Bunu dikkate aldığımızda Redmi Note 17 Pro 5G 25.000 TL civarında bir fiyatla kullanıcılara sunulabilir. Son olarak Redmi Note 17 Pro Max'in ise doğrudan bir selefi yok. Ancak serinin en güçlü modeli olacağını düşündüğümüzde 30.000 TL başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17 serisinden beklentilerim büyük. Açıkcası akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal olacağını düşünüyorum. Tabii şu anda cihazlarla ilgili bildiklerimiz tamamen sızıntılardan ibaret. Ancak yine de üç aşağı beş yukarı yeni seri beklentilerimiz doğrultusunda bir kullanıcı deneyimi sunacak.