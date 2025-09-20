Huawei'den 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Katlanabilir Telefon Geliyor

Huawei, kullanıcılardan çok ilgi gören Nova Flip'ten sonra yeni bir model daha sunmaya hazırlanıyor. Nova Flip S olarak adlandırılacak yeni katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Huawei'in yeni telefonu, uygun fiyata 12 GB RAM ve dahasını sunacak.

Huawei Nova Flip S Özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre Nova Flip S, birden fazla RAM seçeneği ile gelecek. 12 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunulacak. Huawei Nova Flip'te de 12 GB RAM ve aynı depolama seçenekleri mevcuttu. Yeni modelde de kullanıcılar tamamen kendi gereksinimlerine göre depolama alanını belirleme imkânı elde edecek.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Nova Flip S, Huawei'in yeni işletim sistemi HarmonyOS 5.0 ile çalışacak. Serinin yeni telefonunda hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil ancak Nova Flip'te şirketin kendi üretimi olan Kirin 8000 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz ayrıca renk bakımından oldukça geniş bir seçenek yelpazesi sunacak. Nova Flips S'i pembe, beyaz, mavi, yeşil ve siyah renkle birlikte göreceğiz. Nova Flip'te yeşil, siyah, beyaz ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu da yeni modelin öncekine kıyasla çok daha çeşitlilik sunacağını gösteriyor.

Nova Flip S'nin diğer özellikleri belirsizliğini koruyor fakat fikir vermesi açısından Nova Flip'in özelliklerine hızlıca göz atabiliriz. Telefon, 6,94 inç büyüklüğünde OLED LTPO ekranda 120Hz yenileme sunuyor. Ayrıca 2,14 inç büyüklüğünde bir OLED ekran mevcut. 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olan model, 66W hızlı şarj desteği sunuyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera yer alıyor. Ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Yan tarafında parmak izi sensörü yer alan cihaz, NFC ve Wi-Fi 6 desteği bulunuyor.

Huawei Nova Flip S Fiyatı

Nova Flip S'in 5000 yuan (29 bin 85 TL) fiyat etiketine sahip olacağı öne sürülüyor.Fiyat bilgisine dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyatla gelebileceğini belirtelim.