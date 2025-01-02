Tam Bir Fiyat/Performans Canavarı: Redmi Turbo 4

Global pazarlara Poco X7 Pro adıyla 9 Ocak’ta gelmesi beklenen Redmi Turbo 4, Xiaomi'nin bu seneye iyi bir başlangıç yapmasını sağlayacak. Dimensity 8400-Ultra işlemcisiyle öne çıkan bu telefon, 6.550 mAh’lik dev bir batarya ve yüksek performans sunuyor.

Turbo 4, MediaTek Dimensity 8400’ün özelleştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 8400-Ultra işlemcisini kullanan ilk telefon. Bu işlemci, Xiaomi’nin özel optimizasyonları sayesinde hem hız hem de enerji verimliliği konusunda iddialı.

Redmi Turbo 4 Teknik Özellikleri

Redmi Turbo 4, 6.77 inç büyüklüğünde LTPS OLED bir ekranla geliyor. 1220p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve tam 3.200 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, Gorilla Glass 7i koruması sayesinde oldukça dayanıklı.

Turbo 4, MediaTek Dimensity 8400’ün özelleştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 8400-Ultra işlemcisini kullanan ilk telefon. Bu işlemci, Xiaomi’nin özel optimizasyonları sayesinde hem hız hem de enerji verimliliği konusunda epey iddialı görünüyor.

Telefonun ön tarafınd, 20MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucu ise ekranın içine yerleştirilmiş.

Arka kasaya baktığımızda çift tonlu şık bir cam tasarım görüyoruz. Ana kamera, 50MP’lik Sony LYT-600 sensörü ile donatılmış ve optik görüntü sabitleyici (OIS) desteği sunuyor. İkinci kamera ise 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açıya sahip.

Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2 ile kutudan çıkan cihaz IP66/68/69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Xiaomi kızılötesi portu eklemeyi de ihmal etmemiş.

Global pazarlara Poco X7 Pro adıyla 9 Ocak’ta gelmesi beklenen telefon fiyat/performans özelliği arayanlar için biçilmiş kaftan.

Redmi Turbo 4 Ne Zaman Çıkacak?

Redmi Turbo 4; siyah, beyaz ve deniz mavisi renk seçenekleriyle Çin’de satışa sunuldu. İşte fiyat tablosu:

Depolama Fiyat (CNY) Fiyat ($)

12GB/256GB 1.999 273

16GB/256GB 2.199 301

12GB/512GB 2.299 315