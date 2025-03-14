Redmi Turbo 4 Pro'nun Bataryası Powerbank'leri Bile Kıskandıracak

2025 yılının ocak ayında fiyat performans canavarı Redmi Turbo 4 modeli tanıtılmıştı. Çok yakında ise Turbo 4 Pro duyurulacak. Tanıtıma yalnızca haftalar kala serinin yeni telefonuna dair önemli bir sızıntı yaşandı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Redmi Turbo 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya atılan iddiaya göre 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Redmi Turbo 4'te ise 6.550 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla iki telefon arasında batarya konusunda büyük bir fark olacak.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Redmi Turbo 4 modelinin 6,67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenlileme hızı sunduğunu belirtelim.

Redmi'nin yeni akıllı telefonunda sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Elite işlemcisi bulunacak. Redmi Turbo 4'te 4 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 8400 Ultra işlemcisi bulunuyor.

Redmi Turbo 4 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Redmi Turbo 4 Pro modelinin nisan ayında tanıtılacağı öne sürüldü.