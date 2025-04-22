Redmi'nin 13 Bin TL'lik Oyun Canavarı Performans Testine Girdi

2025 yılının ocak ayında fiyat performans canavarı Redmi Turbo 4 modeli tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Turbo 4 Pro'ya yer verilmemişti. Çok yakında tanıtılacak telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bu, telefonun hem sergilediği performansı hem de bazı özellikleri gözler önüne serdi.

Redmi Turbo 4 Pro Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

25053RT47C model numarasına sahip olan telefon tek çekirdek testinde 2 bin 127 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 724 puan almayı başardı. Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. Amiral gemisi seviyesinde performans vadeden işlemci sekiz çekirdekten oluşuyor. Dolayısıyla telefon mobil oyunları sorunsuz şekilde oynatabilecek.

Turbo 4 Pro modeli işlemcinin yanı sıra devasa batarya ve yüksek şarj hızıyla da dikkat çekiyor. 7.550 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisnii destekleyecek. Telefon bu büyük bataryaya rağmen yalnızca 7,98 mm kalınlığında olacak.

Redmi Turbo 4 Pro Çıkış Tarihi

Dünyanın İlk Snapdragon 8s Gen 4 İşlemcili telefonu Redmi Turbo 4 Pro 24 Nisan 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak.

Redmi Turbo 4 Pro Fiyatı

Redmi Turbo 4 Pro'nun 2500 Yuan (13 bin TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.