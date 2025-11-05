Xiaomi'den Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 9000 mAh Bataryası Var

Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni telefonu Redmi Turbo 5 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon sertifika aldı. Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen yeni amiral gemisi, dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj Teknolojisi: 100W

100W Dayanıklılık Sertifikası: IP68/69 (Suya ve toza karşı dayanıklılık)

Redmi Turbo 5, Çin'de 3C sertifikası aldı. 2511FRT34C model numarasına sahip olan telefon, 3C sertifikasına göre 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun çok hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefon geçtiğimiz ay farklı bir sertifikasyon veri tabanında görüntülenmişti.

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak.

Bütçe dostu amiral gemisinde sekiz çekirdekli Dimensity 8500 işlemcisi yer alacak. Serinin önceki modeli Redmi Turbo 4'te bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Telefonda IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Metal orta çerçeveye sahip telefonda ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü bulunacak. Telefonun ön ve arka kameralarına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (11.810 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (12.407 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Redmi Turbo 5'in 2025 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.