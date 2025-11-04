120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 32 MP Ön Kamerası Var

Motorola, yeni telefonunu tanıttı. Moto G 2026 olarak adlandırılan yeni telefon, son derece zarif bir tasarım ile ön plana çıkıyor. Yüksek yenileme hızı başta olmak üzere pek çok etkileyici özelliklerle birlikte gelen telefonun oldukça uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirtildi.

Moto G 2026 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Maksimum Parlaklık: 1000 nit

1000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 3

Gorilla Glass 3 İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 İşlemci Üretim Süreci: 6 nm

6 nm Arka Ana Kamera: 50 megapiksel

50 megapiksel Ön Kamera: 32 megapiksel

32 megapiksel Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

5200 mAh Hızlı Şarj Desteği: 30W

30W Dayanıklılık Sertifikası: IP52

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Moto G 2026, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde gerek menüler arası geçişte gerek uygulamaları kapatırken daha akıcı bir hissiyat elde ediyorsunuz. Yüksek parlaklık seviyesi ise yoğun gün ışığı altında bile ekranı net bir şekilde görmenize olanak tanıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Bu özellikler sayesinde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri çok daha kaliteli hâle geliyor. Merkezinde sizin olduğunuz anları tek bir dokunuşla ölümsüzleştirebiliyorsunuz.

Telefon, 5200 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Bununla birlikte 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun ön tarafında Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisi mevcut. Cihaz ayrıca IP52 sertifikasına sahip. Bu da telefonun belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

Cihazın öne çıkan kısmının büyük bir kısmını yapay zeka destekli özellikler kaplıyor. Telefon, gece görüşü ve otomatik gülümseme algılama dahil olmak üzere birkaç özellik sunarak günlük fotoğraf çekimlerini oldukça kolaylaştırıyor. Bu araçların çoğu kullanıcı tarafından sevilerek kullanılması kaçınılmaz gibi görünüyor.

Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Dün tanıtılan Moto G100s'te ise Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Moto G 2026 Fiyatı

Moto G 2026 için 199,99 dolar (8 bin 416 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, mor ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Bu arada Moto G100s için de 999 yuan (5 bin 906 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.