Fiyat Performans Canavarı Telefon Geliyor: 7000 mAh Bataryası Var!

Xiaomi’nin ünlü alt markası Redmi, yakın zamanda tanıtacağı yeni amiral gemisi Redmi K90 serisi için hazırlıklarını sürdürürken sürpriz bir modelle daha karşımıza çıkabilir. İddialara göre, markanın Redmi Turbo 5 isimli yeni bütçe dostu telefonu yakında piyasaya sürülebilir.

Son olarak yeni cihaz anavatanı Çin'de önemli bir sertifika aşamasını daha geride bırakarak tanıtım sürecine bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar!

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Çıkacak?

Sızdırılan sertifika belgelerine göre, 2511FRT34C model numaralı Redmi Turbo 5 kısa bir süre önce Çinli yetkililer tarafından onaylandı. Paylaşılan bilgiler yeni cihazın Redmi K90 serisinin ardından bu yıl bitmeden piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Bununla birlikte söz konusu modelin Çin'in ardından 2026 yılında küresel pazara açılması da muhtemel. Ancak bu global versiyonun bir diğer Xiaomi alt markası olan POCO'nun altında tanıtılacağı bildiriliyor. Söylentilere göre yaklaşan POCO X8 Pro, Redmi Turbo 5'in yeniden markalanan versiyonu olarak Türkiye gibi küresel bölgelerde satışa sunulacak.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Peki, Redmi Turbo 5 neler sunacak? İddialara göre cihaz 1.5K çözünürlük sunan 6.67 inçlik düz bir OLED LTPS ekrana sahip olacak. Telefonun kalbinde ise geçtiğimiz yıl Redmi Turbo 4'te yer alan Dimensity 8400 Ultra'nın halefi olan MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunacak.

Yeni telefonun en dikkat çeken yönlerinden biri ise uzun pil ömrü olacak. Öyle ki 7000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapan cihaz, 90W kablolu ve 100W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemi ile çalışması beklenen Turbo 5, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Peki siz Redmi'nin fiyat performans odaklı yeni telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi Xiaomi telefonları arasına katılabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.