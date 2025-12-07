Redmi'nin Ucuz Amiral Gemileri Ortaya Çıktı: İşlemcileri Çok Güçlü!

Redmi'nin fiyat performans odaklı Turbo serisinin yeni modelleri yakında sahneye çıkacak. İddialara göre şirket, mevcut Redmi Turbo 4 serisinin halefi olacak yeni Turbo 5 ve Turbo 5 Pro modelleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bilmeyenler için serinin önceki üyeleri Dimensity 8400 Ultra ve Snapdragon 8s Gen 4 gibi güçlü işlemcilerle dikkat çekmişti. Gelen son bilgiler yeni modellerin bu alanda çıtayı daha da yukarı taşıyacağını gösteriyor. İşte detaylar!

Redmi Turbo 5 Serisi MediaTek İşlemcilerle Donatılacak

Şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklara göre yeni Turbo 5 modelleri MediaTek işlemcilerden güç alacak. Yaklaşan modellerin Dimensity 8 ve 9 serisinin henüz tanıtılmayan güçlü yonga setleri ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Buna göre serinin standart modeli yakında duyurulması beklenen Dimensity 8500 Ultra işlemcisine sahip olacak. TSMC'nin 4nm üretim süreciyle üretilen bu işlemcinin 8 çekirdekli bir yapıya sahip olacağı ve ana çekirdek hızının 3.4GHz olacağı bildiriliyor. Bu yonga setinin grafik tarafında ise 1.5GHz'de çalışan Mali-G720 GPU'yu kullanacağı tahmin ediliyor.

Serinin üst düzey modeli Turbo 5 Pro ise henüz tanıtılmayan Dimensity 9500e ile birlikte gelecek. Aktarılanlara göre bu işlemci TSMC'nin yeni 3nm N3E üretim süreci ile geliştiriliyor. 3.73GHz'ye kadar frekans hızı sunacağı söylenen yonga setinin 8 çekirdekli bir mimariye sahip olacağı söyleniyor.

Bu bağlamda Dimensity 9500e'nin bir adet Cortex-X925, 3 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeğini bünyesinde barındırması bekleniyor. Grafik tarafında ise 1612MHz'de çalışan G925 MP12 GPU'nun görev yapacağı aktarılıyor.

Redmi Turbo 5 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre yeni modeller ekran, batarya ve şarj hızı ve gövde tasarımı alanlarında aynı özelliklere ev sahipliği yapacak. Bu kapsam da her iki cihazda da 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED bir ekran kullanılması bekleniyor.

8000 ila 9000 mAh gibi epey büyük bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek telefonların 100W hızlı şarj desteği sunacağı bildiriliyor. Ayrıca her iki modelin de IP68/69 dereceli gövdeleri ile su ve toza karşı yüksek dayanıklılık vadedeceği de söyleniyor.

Yeni Redmi Turbo 5 serisinin 2026 yılı içerisinde tanıtılması muhtemel. Lansman etkinliği yaklaştıkça yeni cihazlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!