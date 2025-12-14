Xiaomi'den Çok Ucuz Akıllı Televizyon! Mini LED, 4K ve Dahası

Xiaomi, Redmi TV X 2026 modeline üç farklı ekran boyutu ekledi. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı televizyon, bütçe dostu fiyatın yanı sıra yüksek ekran parlaklığı, Mini LED ekran, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Redmi TV X 2026 Özellikleri

Ekran Teknolojisi: Mini LED

Mini LED Boyut Seçenekleri: 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç

Çözünürlük: 4K (3840 x 2160)

Yenileme Hızı: 144Hz

Oyun Modunda Yenileme Hızı: 288 Hz (Bu modda çözünürlük 1080p'ye düşer.)

Maksimum Parlaklık: 1.200 nit

Renk Gamı: %94 DCI-P3

Ses Sistemi: Çift 15W hoparlör

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Portlar: 2 adet HDMI 2.1, 1 adet HDMI 2.0, 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0 ve ethernet portu.

Xiaomi, eylül ayında Redmi TV X 2026'yı yalnızca 85 inç ekran boyutu ile birlikte duyurmuştu. Kısa süre önce akıllı televizyona 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran boyutları da eklendi. Böylece kullanıcılar ihtiyacına en uygun boyutu seçebilecek. Akıllı televizyon Mini LED ekran teknolojisini destekliyor.

Akıllı televizyon, 4K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, standart 60hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunarak özellikle film dizi izleme ve oyun oynama deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Xiaomi'nin ucuz televizyonu ayrıca oyun moduna da sahip. Bu mod 1080p çözünürlükte 288Hz yenileme hızı sağlıyor.

Redmi TV X 2026'nın ekranı 1.200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Çift 15W hoparlör ile birlikte gelen akıllı televizyon Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. Uygun fiyatlı akıllı televizyonu, yüzde 94 DCI-P3 renk gamı ile zengin ve doğru renkler sunuyor. Portlar arasında bir adet HDMI 2.0, iki adet HDMI 2.1, bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 ve ethernet portu bulunuyor.

Xiaomi'nin Ucuz Televizyonu Redmi TV X 2026'nın Fiyatı

Xiaomi'nin ucuz akıllı TV modeli Redmi TV X 2026'nın 55 inç'lik sürümü için 2.499 yuan (15.100 TL), 65 inç'lik sürümü için 2.999 yuan (18.121 TL), 75 inç'lik sürümü için 3.799 yuan (22.955 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de sunulan akıllı televizyonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.