Yerli Telefon Üreticisi Reeder, Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı!

Ülkemizde ürettiği uygun fiyatlı akıllı telefonlarla dikkat çeken Reeder, bugün Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamayla elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu.

Zaman zaman çalkantılı konularla zaman zaman fiyat performans ürünleriyle ülkemizde adından söz ettirmeyi başaran Türk teknoloji şirketi Reeder, elektrikli otomobil sektörüne giriyor.

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklama ile birlikte ortaya çıkan bu yeni gelişmeyle ilgili olarak ilk elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını belirten Reeder, otomobilin %80 oranında yerli olacağını ve üretimin Samsun'da gerçekleşeceğini belirtti.

Elektrikli Otomobil %80 Oranında Yerli Üretim Olacak

İlk test otomobilinin 30 Ağustos 2024'te Samsun'daki üretim bandından çıkmasını planladıklarını belirten Reeder'ın KAP açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında Ar-Ge departmanımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar dâhilinde %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir."

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