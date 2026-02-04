Android Kullanıcıları Dikkat! Rekabet Kurulu Google'a Soruşturma Başlattı!

Android ekosistemi için Türkiye’de kritik bir süreç başladı. Milyonlarca kullanıcının günlük hayatında yer alan Android işletim sistemi bu kez teknik özellikleriyle değil rekabet ihlali iddialarıyla gündemde. Rekabet Kurulu’nun Google hakkında başlattığı yeni soruşturma mobil dünyada taşların yerinden oynayabileceğine işaret ediyor. İşte detaylar…

Rekabet Kurulu Google İçin Soruşturma Başlattı!

Rekabet Kurulu, Google’ın Android işletim sistemi üzerinden mobil ekosistemde rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla resmi soruşturma başlattı. Karar daha önce Android konusunda verilen yaptırımların ardından Google ile cihaz üreticileri arasındaki mevcut sözleşme yapılarının yeniden mercek altına alındığını gösteriyor.

Kurulun açıklamasına göre, Google Arama’nın Android cihazlarda varsayılan hale getirilmesi, Chrome ve Google Asistan gibi hizmetler üzerinden aramaya avantaj sağlanması ve cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodu temelinde alternatif işletim sistemleri geliştirmesinin kısıtlanması gibi uygulamalar rekabeti sınırlayıcı etki yaratıyor olabilir.

Bununla birlikte Google’ın Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında yakın dönemde yaptığı politika değişiklikleri de inceleme kapsamına alındı. Söz konusu düzenlemelerin uygulama geliştiriciler üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecek. Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’un 40. maddesi uyarınca soruşturma sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu.

