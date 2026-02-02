Telefondan Otomobile: Xiaomi ve Ford Ortaklığı Gündemde!

Otomotiv dünyası son 5 yıldır farklı üreticilere ve sürprizlere gebe. Bu kapsamda şaşırtıcı derecede piyasaya hızlı bir giriş yapan Xiaomi herkesin dilindeyken bir anda konuya Ford'da dahil oldu. İki marka arasında bir ortaklık yapılması gündemde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Telefondan Otomobile: Xiaomi, Ford ile ABD’de Üretime mi Hazırlanıyor?

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde otomotiv dünyasına sert bir giriş yapmıştı. Marka özellikle spor elektrikli otomobilleri ile öne çıkarken pek çok köklü marka Xiaomi'nin hızına resmen yetişememişti.

Gelen bilgilere göre Ford ve Xiaomi elektrikli araçlar odağında farklı iş birliği ihtimallerini değerlendiriyor. Bu senaryolar arasında yeni elektrikli araç teknolojilerinin birlikte geliştirilmesi ve hatta doğrudan araç üretimine uzanan seçenekler yer alıyor.

En dikkat çekici ihtimal ise Xiaomi’nin bu iş birliği sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde otomobil üretimine başlayabilmesi. Haberi gündeme taşıyan Financial Times, görüşmelere kulislerden gelen kaynaklara dayanarak temasların henüz erken aşamada olduğunu aktarıyor.

Aynı haberde Ford'un daha önce BYD dahil olmak üzere farklı Çinli üreticilerle de benzer görüşmeler yaptığı bilgisi paylaşılıyor. Bu durum Ford’un elektrikli araç rekabetinde Çinli markaları yakından takip ettiğini gösteriyor.

Yapılması planlanan anlaşmanın detayları ve iki taraf için de sunduğu avantajlar henüz bilinmiyor. Ancak Ford'un bu ortaklık sayesinde pazarda yeniden üst sıralara oynamak istediği aşikar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...