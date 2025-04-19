Rekabet Kurumu Onayladı! Tofaş'tan Dev Yatırım

Tofaş'ın, Stellantis Türkiye'yi satın almasına yönelik anlaşmasının ardından Rekabet Kurulu bu karara karşı çıkmıştı. Aradan geçen süreçte yapılan incelemeler ile birlikte bu kararda değişikliğe gidildi. Stellantis Türkiye, Tofaş tarafından satın alınmış oldu. Peki bu yatırımın alt başlıklarında neler yer alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tofaş, Stellantis Türkiye'yi Satın Aldı!

Rekabet Kurulu, Tofaş'ın Stellantis'in Türkiye'deki faaliyetlerini devralmasına dair olan sözleşmeye onay verdi. Bu onayla birlikte artık Stellantis Türkiye, tam anlamıyla Tofaş tarafından satın alınmış oldu diyebiliriz. Alınan bu kararın ardından Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis'in, Türkiye içerisinde yürüteceği tüm operasyonların sorumlulukları Stellantis tarafına geçmiş oldu.

Alınan bu karar Stellantis tarihinde bir ilk oldu. Zira Rekabet Kurulu bünyesinde tarihe geçen bir karar alındı. Bu kararla birlikte taraflar arasında ve piyasa şartlarında anlaşma sağlanmasına olanak tanındı. Bu sayede her iki kurum da kurallara uygun bir şekilde yatırım yapma şansına erişmiş oldu. Bu anlaşmaya olanak tanıyan nokta ise Tofaş ve Stellantis tarafından sunulan ikinci taahhüt paketi oldu.

Bu pakete göre üretim ve ihracat kapasitesi dönemsel olarak arttırılacak. Böylece Türkiye'nin otomotiv sektöründeki payının da arttırılması sağlanacak. Aynı zamanda dağıtım ve perakende satış noktasında alınacak yeni önlemler ile birlikte yerli üretimin korunması ve istihdamın arttırılması hedefleniyor. Kurul ayrıca konuyla ilhili çok sayıda rakip teşebbüs ve üçüncü tarafında görüşlerini aldı. Böylece piyasa içerisinde eşit şartlar sağlanmış oldu.

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