Rekabet Kurumu'ndan Teknoloji Devine Milyonlarca TL'lik Para Cezası: İşte Nedeni!

Son dönemde hem yerli şirketler hem de Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmalar hakkında yürüttüğü soruşturmalarla gündeme gelen Rekabet Kurumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kurum, Türkiye’nin köklü teknoloji perakendecilerinden Teknosa’yı yüksek tutarda bir para cezasına çarptırdı.

Rekabet Kurumu’nun 20 Şubat 2025’te Fakir Elektrikli Ev Aletleri hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt da incelemeye alınmıştı. Bu kapsamda, Teknosa’ya yönelik yürütülen inceleme tamamlandı ve şirketin rekabet yasalarına aykırı hareket ettiği sonucuna ulaşıldı. Bu kapsamında Teknosa'ya 17 Milyon TL para cezası uyguladı.

Teknosa, Bilgi Paylaşımı Nedeniyle Ceza Aldı

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Teknosa'nın rakip teknoloji perakendecileriyle fiyat ve kampanya bilgileri üzerine dolaylı yollarla bilgi alışverişi yaptığı belirlendi. Bu tür bir iletişim, rekabet hukukunda “topla-dağıt karteli” olarak adlandırılıyor.

Topla-dağıt karteli, firmaların kendi aralarında fiyat belirleme, fiyat artışlarını eş zamanlı yapma, promosyon tarihlerini paylaşma ve agresif fiyat indirimlerinden kaçınma gibi konularda iş birliği yapmaları anlamına geliyor. Bu tarz bir koordinasyon, serbest piyasa rekabetini ciddi şekilde zedeleyen bir davranış olarak değerlendiriliyor.

Teknosa, söz konusu ihlali kabul ederek Rekabet Kurumu’yla uzlaşma yoluna gitmeyi tercih etti. Kurum, bu talebi değerlendirerek uygulanan cezadan yüzde 25 oranında indirim yaptı. Böylece Teknosa’ya 17 milyon 153 bin 867 lira 89 kuruşluk para cezası uygulanmasına karar verildi.

Teknosa hakkındaki bölüm resmen tamamlanırken, Fakir, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’a yönelik incelemelerin devam ettiği bildiriliyor. Gelişmeler için takipte kalın!