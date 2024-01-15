Reklam Engelleyici Kullananlarda YouTube Yeniden Yavaşlamaya Başladı!

YouTube kısa bir süre önce reklam engelleyicileri kullananlar için popüler video izleme platformunu yavaşlatmaya başlamıştı. Çok geçmeden ortadan kalkan bu durum görünüşe göre yeniden ortaya çıktı.

Yeni bir yavaşlama dalgasıyla karşı karşıya olduğunu fark eden kullanıcıların önceki seferde olduğu gibi tek yapabilecekleri şey reklam engelleyicilerini kapatmak ya da Premium'a abone olmak.

YouTube Reklam Engelleyicilerle Savaşmaya Devam Ediyor

YouTube'da artan reklam sıklığıyla mücadele etmek için insanlar yıllardır reklam engelleyicileri kullanıyor. YouTube'a göre reklamlardan kaçınmanın bu yöntemi hizmet şartlarının ihlali olarak kabul ediliyor.

YouTube bu durumu ihlal olarak kabul etmeye başladığından beri reklam engelleyicilerin kullanımını birkaç şekilde engellemeye başladı ve bu yeni dalga geçen sefere kıyasla daha fazla kullanıcıyı etkilemişe benziyor.

Reddit'teki kullanıcılar, reklam engelleyicilerini kapattıkları andan itibaren YouTube'un aniden eski hızında çalışmaya devam ettiğini bildiriyor. YouTube'un bu uygulamayı ne kadar süre sürdüreceği şimdilik belirsiz.

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