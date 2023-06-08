Ucuz Prime Video Aboneliği Yolda: Reklamlı Olacak!

E-ticaret devi Amazon şirketinin ucuz Prime Video aboneliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İddiaya göre yakında uygun fiyata sahip yeni bir abonelik planı sunulacak ve bu plandaki içerikler reklamlı olacak.

Ucuz Prime Video Aboneliği Reklamlı İçerikler Sunacak

The Wall Street Journal'daki habere göre Amazon, Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmetine reklamlı abonelik planı sunmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili görüşmelerin şu anda başlangıç aşamasında olduğu ve bu sürecin birkaç haftadır devam ettiği ileri sürüldü.

Prime Video platformuna reklamlı bir abonelik planı gelmesi sürpriz olmaz çünkü geçtiğimiz aylarda Netflix, Max (eski adıyla HBO MAX) ve Hulu gibi dijital yayın hizmetlerine reklamlı abonelik planı eklenmişti.

Netflix'in reklamlı aboneliği yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Söz konusu platformdaki reklamlı aboneliğin 2023 yılının mart ayında 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Amazon'un Prime Video'ya reklamlı abonelik planını ne zaman sunacağı henüz bilinmiyor. Reklamlı aboneliğin hiçbir zaman kullanıma sunulmama veya yalnızca bazı ülkelerde hizmet verm ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Şu anda Prime Video aboneliği Türkiye'de aylık 39 TL fiyat etiketine sahip. Eğer reklamlı abonelik sunulursa ve Türkiye'de de hizmet verirse mevcut fiyattan daha düşük bir ücret ödeyerek kütüphanedeki içerikleri izlemek mümkün olacak.

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