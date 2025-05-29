FC 25'e Yeni Rakip: Türkçe Destekli Futbol Oyunu Rekor Kırdı!
Türkçe dil destekli futbol oyunu Rematch, eş zamanlı oyuncu sayısı ile gündeme geldi. İşte daha çıkmadan önemli bir başarıya imza atan oyun!
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip futbol oyunu Rematch'in beta testi konsollardan sonra Steam'e de geldi. EA SPORTS FC 25'in yeni rakibi, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı.
Rematch Steam'de Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı
Şimdiden en iyi futbol oyunları arasında yerini alan Rematch'in beta süreci mayıs ayının başlarında konsollarda başlamıştı. 28 Mayıs'ta ise beta testi PC'ye geldi. Oyun Steam'de ilk gün 146 bin 573 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı.
Rematch Fragmanı
Rematch Ön Sipariş Fiyatı Ne Kadar?
Çevrim içi tabanlı futbol oyunu Rematch Steam'de 14,99 dolar (586 TL), PlayStation mağazasında 879 TL, Xbox mağazasında ise 599 TL fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Game Pass aboneleri ekstra ücret ödemeden oyuna ilk günden erişebilecek.
Rematch Çıkış Tarihi
Başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Rematch oyunu 19 Haziran 2025 tarihinde satışa sunulacak.
Rematch Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 (4GB) / NVIDIA GeForce RTX 1060 (4GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan