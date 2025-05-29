FC 25'e Yeni Rakip: Türkçe Destekli Futbol Oyunu Rekor Kırdı!

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip futbol oyunu Rematch'in beta testi konsollardan sonra Steam'e de geldi. EA SPORTS FC 25'in yeni rakibi, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı.

Rematch Steam'de Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

Şimdiden en iyi futbol oyunları arasında yerini alan Rematch'in beta süreci mayıs ayının başlarında konsollarda başlamıştı. 28 Mayıs'ta ise beta testi PC'ye geldi. Oyun Steam'de ilk gün 146 bin 573 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı.

Rematch Fragmanı

Rematch Ön Sipariş Fiyatı Ne Kadar?

Çevrim içi tabanlı futbol oyunu Rematch Steam'de 14,99 dolar (586 TL), PlayStation mağazasında 879 TL, Xbox mağazasında ise 599 TL fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Game Pass aboneleri ekstra ücret ödemeden oyuna ilk günden erişebilecek.

Rematch Çıkış Tarihi

Başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Rematch oyunu 19 Haziran 2025 tarihinde satışa sunulacak.

Rematch Minimum Sistem Gereksinimleri