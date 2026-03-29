Yerli Renault Ne Kadar Olacak? Renault Boreal Kasko Değeri Ortaya Çıktı!

Renault’nun Türkiye’de üretmeye hazırlandığı yeni SUV modeli Boreal için fiyat tarafında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Henüz resmi satış süreci başlamadan önce modelin bazı donanım seviyelerine ait bedeller kasko değer listesine yansıdı. Ortaya çıkan rakamlar, Renault Boreal’in Türkiye’de nasıl bir fiyat aralığında konumlanacağını büyük ölçüde ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Renault Boreal Kasko Değeri Ne Kadar?

Paylaşılan bilgilere göre Renault Boreal modelinin Iconiq donanım seviyesine ait iki versiyonu kasko değer listesinde yer aldı. Buna göre Iconiq Hybrid versiyonunun 3 milyon 50 bin TL, Iconiq Turbo 145 TCe EDC versiyonunun ise 2 milyon 850 bin TL olarak listelendiği görülüyor. Bu rakamların resmi satış fiyatı olmadığı ancak sigorta şirketlerinin referans aldığı kasko değer tablosuna yansıyan ilk fiyat aralığını gösterdiği ifade ediliyor.

Renault Boreal Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak? (Tahmini)

Kasko değer listelerinde yer alan fiyatlar genellikle araçların satışa çıkmadan önceki yaklaşık konumlandırmasını ortaya koyuyor. Daha önce Türkiye pazarına giren birçok modelde bu rakamların lansman fiyatlarına oldukça yakın olduğu görülmüştü. Bu nedenle Renault Boreal’in Türkiye’de yaklaşık 2.8 milyon TL ile 3.1 milyon TL bandında satışa sunulması bekleniyor.

Ancak ortaya çıkan fiyatların yalnızca Iconiq donanım seviyesine ait olması ise dikkat çeken bir diğer detay. Modelin giriş seviyesine ait versiyonlarının henüz listede yer almaması daha uygun fiyatlı bir başlangıç seçeneğinin sunulabileceğine işaret ediyor. Bu da Renault’nun Boreal modelini farklı donanım paketleri ile her bütçeye uygun bir şekilde satışa sunacağı düşünülüyor.

Renault Boreal Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre modelin üretim süreci başladı ve testler devam ediyor. Bu gelişme lansman sürecinin yaklaştığını gösteriyor. Renault Boreal’in 2026 sonuna doğru tanıtılması, satışların ise 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Türkiye üretimi olması nedeniyle modelin ilk satışa çıkacağı pazarlardan biri kuvvetle muhtemel Türkiye olacaktır.

Editörün Yorumu

Renault Boreal, Türkiye pazarı için yeni bir can suyu olabilir. Zira markanın uygun fiyatlı aile otomobili listesinde yer alacak olan bu yeni SUV eğer beklenildiği gibi 2.1-2.2 milyon TL başlangıç satış fiyatına sahip olabilir ise pek çok modelin önüne rahatlıkla geçebilecektir.

