ÖTV İndirimi Buhar Oldu: Renault Clio'ya Şok Zam!

Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesinde her dönem ilk 3 sırada yer alan Renault Clio geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV zammından matrah değişikliği sayesinde ÖTV indirimi alan otomobiller listesinde yer almıştı. Ancak Clio'ya yapılan kelimenin tam anlamıyla buhar oldu diyebiliriz. Peki Renault zamlı fiyat listesi ne oldu? İşte detaylar...

Renault Clio Fiyatlarına Zam Geldi!

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 Hp: Eski Fiyat: 1.447.000 TL // Yeni fiyat: 1.495.000 TL

Eski Fiyat: 1.447.000 TL // Yeni fiyat: 1.495.000 TL Renault Clio Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 Hp: Eski Fiyat: 1.573.000 TL // Yeni fiyat: 1.627.000 TL

Renault modellerinde Eylül ayında dikkat çeken fiyat değişiklikleri yaşandı. Özellikle Clio’da ÖTV indirimi sonrası gelen yeni zam, tüketici açısından avantajlı görünen fiyat düşüşlerini neredeyse ortadan kaldırdı. Renault’un diğer modellerinde ise farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. ÖTV değişikliğinden etkilenmeyen modellerin fiyatları aynı kaldı.

2 Temmuz itibarıyla Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 Hp versiyonunun fiyatı 1 milyon 497 bin TL’den 1 milyon 447 bin TL’ye gerilemişti. Ancak yapılan son zamla birlikte fiyat yeniden 1 milyon 495 bin TL’ye yükseldi. Yani indirim etkisini tamamen kaybetti. Benzer süreç Clio’nun üst paketlerinde de görüldü. Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 Hp donanımı ÖTV indirimi sonrası 1 milyon 617 bin TL’den 1 milyon 573 bin TL’ye gerilemişti. Fakat son zamla birlikte fiyat 1 milyon 627 bin TL’ye çıktı. Böylece tüketiciye kısa süreli avantaj sağlayan indirimler yerini yeniden artışa bıraktı.

Renault Fiyat Listesi Eylül 2025

Renault Captur: Başlangıç fiyatı: 1.870.000 TL (sabit kaldı)

Başlangıç fiyatı: 1.870.000 TL (sabit kaldı) Renault Duster: 1.700.000 TL Hibrit versiyon: 2.211.000 TL’ye kadar

1.700.000 TL Hibrit versiyon: 2.211.000 TL’ye kadar Renault Megane Sedan: Başlangıç fiyatı: 1.890.000 TL Icon dizel versiyon: 2.149.000 TL

Başlangıç fiyatı: 1.890.000 TL Icon dizel versiyon: 2.149.000 TL Renault Austral: Başlangıç fiyatı: 2.253.000 TL (sabit kaldı)

Başlangıç fiyatı: 2.253.000 TL (sabit kaldı) Renault Rafale: Başlangıç fiyatı: 2.883.000 TL (sabit kaldı)

Clio fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma kısa süreli indirim avantajlarının hızla zamlarla dengelendiğini gösteriyor. Öte yandan Renault; Captur, Austral ve Rafale modellerinde fiyatları sabit tutarak SUV segmentinde istikrar sağlamayı tercih etti. Duster’ın Renault markasıyla yeniden sahneye çıkması ise geçtiğimiz dönemlerde alınan kritik bir karardı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...