Bir Bu Kalmıştı: Renault Baykar'a Rakip Oluyor!

Dünya genelinde otomotiv sektöründe dengeler değişiyor. Yaşanan savaşlar ve kriz ortamı üreticilere farklı taleplerin gelmesini beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Renault markasına özel bir İHA projesi için işbirliği teklifi geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Renault İHA Üretimine Başlayabilir!

Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler yalnızca diplomasi ve savunma alanlarını değil sivil sanayi kollarını da doğrudan etkilemeye başladı. ABD’nin Grönland üzerinden Avrupa’ya yönelik mesajları Avrupa Birliği içinde yeni stratejik arayışları beraberinde getirirken bu dalganın otomotiv sektörüne kadar uzanabileceği konuşuluyor.

Özellikle Fransa merkezli bir gelişme, sektörün alışılmış sınırlarının dışına çıkabileceğine işaret ediyor. Renault’nun Büyümeden Sorumlu Başkanı Fabrice Cambolive, 20 Ocak’ta verdiği bir röportajda dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Cambolive Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın Renault ile temasa geçtiğini ve yerli bir insansız hava aracı (İHA) projesi için iş birliği olasılıklarının değerlendirildiğini ifade etti. Bu temasın, Fransa’nın savunma kapasitesini yerli üretimle güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştiği belirtiliyor.

Açıklamalara göre Renault, söz konusu proje kapsamında Fransız havacılık ve savunma sanayii yüklenicisi Turgis Gaillard ile ortaklık kurmayı planlıyor. Otomotiv alanındaki mühendislik ve seri üretim tecrübesinin, havacılık tarafında geliştirilecek sistemlere aktarılması hedefleniyor.

Bu yönüyle proje, klasik bir savunma sanayii yatırımı olmanın ötesinde, endüstriler arası bir iş birliği modeli olarak öne çıkıyor. Proje Savunma Bakanlığı denetiminde yürütülecek İHA geliştirme sürecinin Fransa Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan denetleneceği ifade ediliyor.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. İlerleyen günlerde detayların netleşmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...