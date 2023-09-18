Renault Megane E-Tech'in Özellikleri ve Güncel Fiyatı Açıklandı!

Geçtiğimiz aylarda Renault yeni aracı %100 Elektrikli Megane E-Tech modelini tanıtmıştı. Iconic versiyonu için ön siparişleri 1 Ağustos'ta alan Renault ön siparişte 250.000 TL talep etmişti.

Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli için Türkiye lansmanı Van’da gerçekleştirildi. Yeni modelin güncel fiyatları ise Techno versiyonu ve Iconic versiyonu olarak 2 farklı şekilde açıklandı.

60 KWh’lik bataryası ile 450 km menzile sahip yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli araç, 160 kW/220 beygir ve 300 Nm tork üreten elektrikli motorla geliyor ve 0’dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaşabiliyor.

%100 Elektrikli Aracın Fiyatları

Araçta kompakt gövde, crossover stili, sportif ve aerodinamik tasarım bulunuyor. Altın renkli tampon eklentileri, 20’’ jantları, yıldız siyah tavanı, tamamen LED ön farlar ve 3D derinlik imzalı LED arka stopları ile sürücüye özel bir deneyim sunuyor.

Yeni modelin güncel fiyatları ise Techno versiyonunda opsiyonlar hariç 1.499.000 TL, Iconic versiyonunda ise opsiyonlar hariç 1.599.000 TL olarak açıklandı.

Araç hakkında açıklama yapan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş Megane E-Tech %100 Elektrikli aracın 160 kW motoru ile segmentindeki en yüksek güce sahip olduğunu belirtti.

Berk Çağdaş ayrıca aracın segmentindeki en yüksek batarya kapasitelerinden birine ve şarjlanma özellikleri ile de segmentteki en iyi değerlere sahip olduğunu ekledi.

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