Renault ve Volvo Ortak Oluyor: Elektrikli Ticari Araçlar Gündemde!

İki büyük otomobil markası Renault ve Volvo, güçlerini birleştirerek ortak olmaya karar verdi. İki markanın da ortak olmasındaki en büyük amaç, lojistik sektöründe çevreyi kirleten faaliyetlerden uzak yeni bir yol çizmek.

Tamamen yeni nesil elektrikli ticari araç üretimine odaklanan iki büyük isim, yeni bir şirket kurmak için anlaşmaya vardı. Ayrıca aralarına sonradan dâhil olan ve onlara eşlik etmeyi planlayan başka bir şirket daha var. İşte haberimizin devamı...

Çevre Kirliliğine Hassas Yeni Nesil Ticari Araçlar!

Hatırlarsanız Volvo, çevreyi kirleten dizel araçları 2024 yılında üretimden kaldıracağını duyurmuştu. Şirket, araç üretiminde onun gibi düşünen Renault ile yeni bir şirket kurmak üzere bağlayıcı anlaşmalar imzaladı.

2023 yılına kadar Avrupa'daki elektrikli araç pazarının üç katına çıkması beklendiği ve dolayısyla çevre kirliliğinin artması beklendiği için, Renault ve Volvo'nun lojistik sektörünü karbonsuzlaştırmayı hedeflediği öğrenildi.

Kurdukları ortaklıkla lojistik maliyetinde yüzde 30’a kadar tasarruf sağlayabileceklerine inanan iki şirket, ticari elektrikli araç üretimine 2026 yılında başlamayı planlıyor.

Ortak yeni şirketin kendi kurumsal kimliği altında faaliyet göstereceği ve merkezinin Fransa'da olacağı söylendi. Renault ve Volvo, yeni şirket için hisseleri %50 oranında paylaşacak ve 300 milyon euro (316 milyon $) yatırım yapacak.

Ayrıca Fransız konteyner ve yük taşımacılığı şirketi CMA CGM de 120 milyon euro yatırım yaparak yeni şirkete katılmak istediğini belirtti.

Üç farklı şirketin bir araya gelerek ortak bir hedefte yeni bir şirket oluşturacak olması, lojistik sektöründe oldukça ses getirecek. Bu ortaklığın, çevre kirliliğine büyük oranda payı olan diğer lojistik firmalarına örnek olması bekleniyor.

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