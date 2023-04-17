Renault, Yeni Austral SUV Ön Sipariş Dönemini Başlattı: İşte Fiyatı!

Renault, C segmentindeki iddiasını yükselten Yeni Austral SUV'u Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Esprit Alpine donanımıyla daha spor bir görünüme kavuşan aracın fiyatı, lansmana özel opsiyonlar hariç Techno Esprit Alpine versiyonunda 1.190.000 TL olarak belirlendi. Ayrıcalıklı kullanıcılardan biri olmak isteyenler için ön sipariş dönemi 24 Nisan 2023'te başlayacak.

Yeni Austral SUV, Renault'nun C segmentindeki hakimiyetini güçlendirecek yüksek teknolojisi ve güçlü tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni modelin lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1.190.000 TL olarak açıklandı.

Sürücülere ayrıcalıklı bir sürüş deneyimi sunacak Yeni Renault Austral'in ilk 500 sahibinden biri olmak isteyenler için ön sipariş dönemi 24 Nisan 2023'te başlıyor. Yeni Austral'e ön ödeme yaparak sisteme kayıt olan ilk 500 kişi, Haziran ayından itibaren sahip olabilecek. Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak 250.000 TL ön ödeme yaparak siparişlerini tamamlayabilecekler.

Yeni Austral SUV, Müşterilere Neler Vaat Ediyor?

Mild hybrid 160 beygir gücündeki motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunulacak olan Yeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 openR ekranı, Multi-Sense teknolojisi ve 16 cm geri hareket edebilen arka koltuklarıyla sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor.

Renault'nun dinamik ve etkileyici tasarımıyla öne çıkan ilk otomobili olan Yeni Austral, Esprit Alpine donanımıyla spor bir görünüme kavuştu. 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfini arttıran araçta, segmentinde öne çıkan diz mesafesi sağlayan arka koltuklar 16 cm geriye çekilebiliyor. Yeni Austral'daki en yeni nesil Multi-Sense teknolojisi ile 4 farklı sürüş modu ve kişiselleştirme seçenekleri sunuluyor.

Güçlü ve verimli 160 beygir gücündeki 12V mild hybrid motoruyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltan Yeni Austral, günlük kullanım konforunu destekliyor. İttifak bünyesinde geliştirilen 3. nesil CMF-CD platformunu kullanan araç, Haziran ayında Türkiye yollarında olacak.