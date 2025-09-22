Renk Değiştiren Telefon Geliyor! 12 GB RAM'i Var [Video]

iQOO'nun yeni amiral gemisi ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench puanları ile gündeme gelen iQOO 15'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntülere göre telefonun renk değiştiren sürümü bulunacak. Bu, telefonun etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlayacak.

iQOO 15'in Renk Değiştiren Sürümü Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15'in renk değitşiren bir sürümü yer alacak. Bu sürümde telefonun arka yüzeyi, gri ve pembe tonları arasında geçiş yapabilecek. Bu özel teknolojide malzemenin içerisinde özel pigmenler yer alıyor. Işığın açısı değiştikçe bu pigmenler farklı şekillerde yansıma yaparak telefonun renk değiştirmesini sağlıyor.

YouTube üzerinden paylaşılan 18 saniye uzunluğundaki videoda renk değiştirme işleminin nasıl gerçekleştiği açıkça görülüyor. Telefon ayrıca kare şeklinde arka kamera modülü ile birlikte gelecek. Bu modülün üzerinde üç adet kamere ve bir adet LED flaş bulunacak.

iQOO 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Amiral gemisi işlemcinin iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşması bekleniyor.

Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan iQOO Z10 Turbo+'ta 8000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak.

iQOO 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15'in 20 Ekim tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.