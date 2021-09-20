İngiltere'de Replika Araba Fuarı Düzenlendi

Replika araba fuarı kapsamında onlarca farklı aracın sahtesi üretildi. Hem kit hem de replika olarak tasarlanan bu araçlar arasında gerçekten araç ruhsatına ihtiyaç duyacağınız bazı modeller bulunuyor.

Replikalar ve kit arabalar hakkında küçümseyici olmak çoğu kişi için kolay olabilir. Yine de bu, insanların bu tür arabalardan zevk almasını engellemiyor gibi görünüyor, hatta bu kopyaları sergileyen gösteriler bile yapıyorlar.

Replika araba fuarı gerçeğini aratmıyor

Bununla ilgili son etkinlik İngiltere'deki Stoneleigh National Kit Car Show'du. YouTuber AdamC3046 tarafından görüntülen bu sergideki tüm araçlar ya replikaydı ya da kit modellerden oluşuyordu.

AdamC3046 kanalının sahibi de konsepte bağlı kaldı ve etkinlik alanına kendi Cobra kopyası olan Dax Tojeiro ile gitti. Adil olmak gerekirse Adam'ın "Cobra" replikası oldukça iyi inşa edilmiş görünüyor.

Ancak gösteride yer alan oldukça ilginç kit arabalar bulunuyor. Evet, bazıları komik, ancak birçoğu sıradan bir gözlemciyi kandırabilecek kadar gerçekçi. Videoda da görebileceğiniz üzere çok sayıda Toyota MR-2 tabanlı kreasyonlar bulunuyor, ancak bazıları gerçekten etkileyici.

Videodan görebildiğimiz kadar fuarda öne çıkan bazı modeller var. Oldukça iyi yapılmış iki Lamborghini kopyası bulunuyor: Biri orijinal modele dışardan benzeyen Countach modeli, diğeri ise hem iç hem de dıştan bir hayli gerçekçi görünen sarı Diablo.

Ama Adam'a göre gösterideki en iyi replika Porsche 911 GT3'tü. İlk bakışta diğer 911 GT3 RS'lere benziyor, ancak bu replikanın sahte olduğunu anlamak için araç ruhsatına ihtiyacınız olacak.

Ahırda 175 klasik otomobil buldu

Ayrıca geçtiğimiz günlerde başka bir YouTuber ahırda 175 klasik otomobil bulmuştu. Ahırda 1971 ve 1989 yılları arasında üretilmiş klasik bir Mercedes R107 SL 280 var. Bu otomobil, iki kapılı ve Mercedes'in şimdiye kadar ürettiği en uzun ikinci tek sıra seriler arasında yer alıyor.

Yaşlarına göre genel olarak iyi durumda olan birkaç Morris Minor modeli ahırda yerini almış durumda. 1989 ve 1994 yılları arasında satılan bir Porsche 911 964 Cabriolet'i de gözden kaçırmamak gerek.

Peki ya siz İngiltere'deki Stoneleigh National Kit Car Show hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce gerçeğine en çok benzeyen replika araç modeli hangisiydi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.