Yerli Otomobil TOGG, "togg.com" Alan Adını Alamadı

Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan TOGG markası, togg.com alan adını alamadı.

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobilini geliştirmesi için start verilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu projesi yeni bir engelle karşı karşıya. Daha önceden lisanslanmış "togg.com" internet alan adını almak için Amerika Birleşik Devletleri'nde dava açan TOGG, davayı kaybetti.

togg.com alan adını alamadı: TOGG hiçbir şey üretmiyor

George Gould isimli bir bilgisayar mühendisi tarafından 2003 yılında alınan "togg.com" alan adı, Gould'un kendi kurduğu "The Office of George Gould" isimli şirketin kısaltmasını temsil ediyor. 2003 yılında alınan ve 2010 yılında ise başka bi şirkete devredilen alan adı, başka bir şirketin internet sitesine yönlendirilmiş durumda.

Halihazırda "togg.com" web sitesine giden kullanıcılar, ABD'nin Kuzey Virjinya eyaletinde bilgisayar altyapısı hizmetleri sunan bir firmaya yönlendirildiğini görüyor.

Buna karşılık harekete geçen TOGG grubu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) başvurdu. Açılan davada TOGG alan adının Türkiye'ye ait olduğu ifade edilirken, davalı tarafın savunmasında ise "TOGG 2018 yılında kuruldu, hiçbir şey üretmiyor, hiçbir şey satmıyor, hiçbir müşterisi ve ürün bilinirliği bulunmuyor" denildi.

Davalı tarafın bu savunmasını doğru bulan ABD mahkemesi de TOGG'un alan adı transfer talebini reddetti.

Bu savunmaya karşılık cevap vermekten kaçınmayan TOGG ise şirketin otomobil üretmek amacıyla 28 Haziran 2018 yılında kurulduğunu ve davacının henüz bir fabrikasının bulunmadığını ifade etti.

Aralık 2019'da İtalya'daki üçüncü bir kurum tarafından üretilen iki elektrikli otomobil prototipinin tanıtımını yaptığı hatırlatıldı.

Ayrıca TOGG firmasının Türkiye ve Avrupa Birliği'nde çeşitli sayılarda marka kaydına sahip olduğu ve ek olarak 16 Temmuz 2018'de "togg.com.tr" alan adını kaydettirdiği belirtildi.

İsim benzerliği konusunda TOGG'u haklı bulan mahkeme, yine de "The Office of George Gould" kısaltmasının hala kullanıldığını hatırlattı. TOGG firmasının alan adına ilişkin itiraz süreci hala devam etmekte.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan duyuruda, Gemlik Tesisi'nin bir fabrikadan fazlası olması isteniyor. Tek fabrika içerisinde toplanan fonksiyonlar, akıllı ve çevreci özellikleriyle bir fabrikadan daha fazlasını sunacak. 18 Temmuz'da başlayan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları ilk yılını doldurdu.

Peki ya siz togg.com alan adının alınamaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.