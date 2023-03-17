Resident Evil 4 Remake İnceleme Puanları Paylaşıldı

Resident Evil 4 Remake inceleme puanları belli oldu. Peki, yıllar önce piyasaya sürülen hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 4'ün yeniden yapımı kaç puan aldı? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Resident Evil 4 Remake İnceleme Puanları Listesi

Metacritic: 93/100

VG247: 100/100

IGN: 100/100

TheGamer: 100/100

PCGamesN: 80/100

GameInformer: 95/100

Digital Trends: 90/100

Comicbook: 90/100

GamesRadar+: 90/100

Wccftech: 85/100

XboxEra: 90/100

Guardian: 100/100

Gamespot: 100/100

Giant Bomb: 100/100

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 4 Remake isimli video oyunu PC ve PlayStation 5 sürümleri Metacritic'te 100 üzerinden 93 ortalama puana, Xbox Series versiyonu ise 91 ortalamaya sahip olmayı başardı.

Resident Evil 4 Remake Fiyatı Ne Kadar?

Resident Evil 4 Remake PC sürümü : 887,29 TL

: 887,29 TL Resident Evil 4 Remake PS5 sürümü : 699 TL

: 699 TL Resident Evil 4 Remake Xbox Series sürümü: 657,53 TL

Hayatta kalma korku oyunu türündeki yapımın PC versiyonu Steam'de 887,29 TL fiyata sahip. Çok sayıda oyuncu tarafından büyük bir merak içerisinde beklenen oyunun PS5 sürümü 699 TL, Xbox Series versiyonu ise 657,53 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Resident Evil 4 Remake Minimum Sistem Gereksinimleri