Resident Evil 4 Remake İnceleme Puanları Paylaşıldı
Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 4 Remake oyununun inceleme puanları yayımlandı. İşte hayatta kalma korku oyununa dair merak edilen detaylar!
Resident Evil 4 Remake inceleme puanları belli oldu. Peki, yıllar önce piyasaya sürülen hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 4'ün yeniden yapımı kaç puan aldı? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Resident Evil 4 Remake İnceleme Puanları Listesi
- Metacritic: 93/100
- VG247: 100/100
- IGN: 100/100
- TheGamer: 100/100
- PCGamesN: 80/100
- GameInformer: 95/100
- Digital Trends: 90/100
- Comicbook: 90/100
- GamesRadar+: 90/100
- Wccftech: 85/100
- XboxEra: 90/100
- Guardian: 100/100
- Gamespot: 100/100
- Giant Bomb: 100/100
Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 4 Remake isimli video oyunu PC ve PlayStation 5 sürümleri Metacritic'te 100 üzerinden 93 ortalama puana, Xbox Series versiyonu ise 91 ortalamaya sahip olmayı başardı.
Resident Evil 4 Remake Fiyatı Ne Kadar?
- Resident Evil 4 Remake PC sürümü: 887,29 TL
- Resident Evil 4 Remake PS5 sürümü: 699 TL
- Resident Evil 4 Remake Xbox Series sürümü: 657,53 TL
Hayatta kalma korku oyunu türündeki yapımın PC versiyonu Steam'de 887,29 TL fiyata sahip. Çok sayıda oyuncu tarafından büyük bir merak içerisinde beklenen oyunun PS5 sürümü 699 TL, Xbox Series versiyonu ise 657,53 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Resident Evil 4'ün Demo'su Yayınlandı: Üstelik Süre Sınırı Yok!
Resident Evil 4'ün yeniden yapımı sadece birkaç hafta sonra 24 Mart tarihinde piyasaya çıkıyor.
Resident Evil 4 Remake Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- VRAM: 4 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
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