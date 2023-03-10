Resident Evil 4'ün Demo'su Yayınlandı: Üstelik Süre Sınırı Yok!

Resident Evil 4'ün yeniden yapımı sadece birkaç hafta sonra 24 Mart tarihinde piyasaya çıkıyor. Eğer bu kadar süre bekleyemeyeceğinizi düşünüyor ve oyunu merak ediyorsanız şanslısınız. Capcom geçtiğimiz akşam bir demo yayınladı.

Üstelik Capcom'un yayınladığı demo oyunun başlarından bir bölümü içeriyor ve oynama süresinde herhangi bir zaman sınırı yok.

Capcom demo'yu geçtiğimiz akşam çeşitli Capcom oyunlarından haberlerin yer aldığı bir canlı yayın sırasında duyurdu. Sunumun tamamını aşağıda izleyebilirsiniz, Resident Evil 4 bölümü sonlara doğru, 35m 50s civarında görünmekte.

Resident Evil 4 Demo'sunda Süre Sınırı Bulunmuyor

Yayında demo'dan "Chainsaw Demo" olarak bahsediliyor. Demo, Leon'un Avrupa'da bir köye ilk adımını attığı ve ölümsüzler tarafından kuşatıldığı oyunun açılış sekansı sırasında geçiyor. Demo'nun indirilebileceği Steam sayfasında, bölgenin sadece demo için "özel olarak ayarlanmış bir versiyonu" olduğu belirtiliyor.

Demo'nun varlığı bugün erken saatlerde Twitch'teki bazı reklamlar tarafından erkenden sızdırıldıktan sonra serinin hayranları pek de şaşırmadılar. Peki sizin Resident Evil 4 yeniden yapımından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilir, oyunun demo'suna aşağıdaki Steam sayfasından ulaşabilirsiniz.