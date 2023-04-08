The Elder Scrolls Online Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

The Elder Scrolls Online ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Peki, devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunu (MMORPG) türündeki video oyununu herhangi ücret ödemeden oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

PC'de The Elder Scrolls Online Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Bilgisayarda yüklü olan Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

The Elder Scrolls Online sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İndirme işlemini başlatın.

ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen The Elder Scrolls Online, kısa süreliğine PC, Xbox ve PlayStation platformları için ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Oyunu ücret ödemeden indirebilir ve 9 gün boyunca oynayabilirsiniz.

17 Nisan 2023 tarihinde kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın alma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Steam'de The Elder Scrolls Online Standard Edition'ın fiyatı yüzde 70 oranında indirime girerek 179 TL'den 53,70 TL'ye düştü.

The Elder Scrolls Online Minimum Sistem Gereksinimleri