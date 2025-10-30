Resident Evil Requiem'ın Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil Requiem'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunu kasma, donma ve takılma gibi sorunlar olmadan oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Peki, yeni Resident Evil oyununu oynamak için hangi işlemci ve ekran kartı gerekiyor?

Resident Evil Requiem Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64 bit)

Resident Evil Requiem Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64 bit)

Resident Evil Requiem'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

En iyi zombi oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Resident Evil Requiem standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürüm ile kısa süre önce ön siparişe sunuldu. Standart sürüm Steam'de 52.49 dolar (2.202 TL), Epic Games mağazasında 2.999 TL, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3.449 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Deluxe sürüm için Steam'de 59.99 dolar (2.518 TL), Epic Games mağazasında 2.999 TL, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3.849 TL fiyat etiketi belirlendi. Deluxe sürümde Dimitrescu dahil beş adet kostüm, iki adet filtre, dört adet silah görünümü, Mr. Raccoon dahil iki adet aksesuar, ses paketi ve mektuplar mevcut.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Oyunda Grace isimli FBI görevlisini kontrol edeceğiz. Grace, soruşturma kapsamında gizemli ölümleri araştırmak üzere terk edilmiş bir otele gider. İpuçları onu her şeyin başladığı yer olan Raccoon City'nin sırlarına götürür. Hayatta kalma ve korku türlerindeki oyunda birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabileceğiz.

Resident Evil Requiem'ın Çıkış Tarihi

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.