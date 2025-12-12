Yeni Resident Evil Requiem Fragmanı ile Ünlü İsim Sahneye Çıktı

Duyurusu öncesinde ve sonrasında Resident Evil Requiem hikayesinde Leon Scott Kennedy karakterine de yer verileceği, uzun zamandır iddia ediliyor ve sızıntı bilgiler ile karşımıza çıkıyordu. Her ne kadar Capcom her defasında aksini ifade etmiş olsa da bu, bir yere kadar sürdü. The Game Awards şovunda yayınlanan üçüncü fragman ile resmi olmayan bilgiler teyit edildi.

Serinin Bir Diğer Emektarı, Resident Evil Requiem ile Geri Dönüyor

2026, Resident Evil için bir hayli önemli bir yıl olacak. 27 Şubat 2026 tarihinde çıkacak olan Resident Evil Requiem ile açılışı yapmızın ardından, Mart ayında kutlanacak serinin otuzuncu yılı için özel bir etkinliğin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca yılın sonlarına doğru da yeni Resident Evil filmi için bekleyişteyiz. Sıradaki oyun için sabırsızlanıyor iken, The Game Awards şovunda atılan yeni bakış ile Leon Scott Kennedy en nihayetinde karşımıza çıktı ve ekrana geldiği ilk anda salon çığlıklara boğuldu.

Hemen aşağıdan göz atabiliriz fragman, Grace Ashcroft ile önceden de gördüğümüz gizemli figür arasındaki konuşma ile başlıyor. Bu figürün gerçek yüzünü kısmen görmemizin ardından, hem Leon Scott Kennedy karakterinin hikayeye nasıl dahil olduğunu ve hem de Grace Ashcroft ile ilk karşılaşması da ekranımıza geliyor.

Fragmanın sonlarına doğru da tabanca ve testere kullanımı ile çatışma sahnelerini de görebilmek mümkün oluyor. Ayrıca balta gibi daha başka yakın dövüş silahları da olacak gibi görünüyor. Daha önceden de sızdırıldığı üzere, Grace ile ilerlediğimiz kısımlar Resident Evil 2 ve Resident Evil 7: Biohazard'ın tonunda olacak iken Leon ile ilerlediğimiz kısımlar ise daha çok Resident Evil 6 seviyesinde aksiyon içeriyor ve bu da aslında beklenebilecek bir şey diyebiliriz.

Üçüncü Resident Evil Requiem fragmanıyla ilgili görüşleriniz neler? Leon Scott Kennedy karakterinin modellemesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle ve diğer takipçilerimiz ile paylaşmayı ihmal etmeyin.