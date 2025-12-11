Resident Evil Requiem ile Seride Yeni Bir Sayfa Açılacak

Yeni Resident Evil oyunu, seri için önemli bir eşiğin geçilmesi anlamını taşıyacak. Son gelen açıklamalara bakılırsa Resident Evil Requiem, geçmişin artık geride bırakılması ve geleceğe yönelme olacak. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Resident Evil Requiem, Geçmiş ile Gelecek Arasında Bir Körpü Olacak

Resident Evil serisinin ilk oyunundan beri hikayenin farklı perspektiflerden anlatılmasına şahit olmuştuk. Resident Evil Requiem de bu listeye eklenen bir diğer oyun olacak. Bu zamana kadar hep Grace Ashcroft karşımıza çıkmış olsa da Leon Scott Kennedy karakterinin varlığı, PlayStation mağazasında yaşanan sızıntı ile dolaylı yoldan teyit edilmişti. Grace ile oynayacağımız kısımlar Resident Evil 2 ve Resident Evil 7: Biohazard'ın tonunda olacak iken Leon ile oynayacağımız kısımların da aksiyona odaklı olacağı iddia edilmişti.

Ancak görünüşe göre durum bundan fazlası olacak. Aesthetic Gamer isimli kaynak tarafından aktarılanlar gösteriyor ki Grace Ashcroft, Alan Wake 2 oyunundaki FBI ajanı Saga Anderson gibi bir konumda bulunacak. Yani kronolojide 1998 yılında yaşanan Raccoon City felaketi, hem farklı bir perspektiften ele alınacak. Bu, aynı zamanda serinin geçmişini bilmeyen veya çok az bilgisi olan oyuncular için de uygun bir başlangıç noktası sayılabilecek gibi görünüyor.

Diğer yandan Leon Scott Kennedy ise, bildiğiniz gibi Raccoon City felaketinden kurtulan isimlerden bir tanesiydi. Yıllar sonrasında şehre geri dönecek oluşu ise onu geçmiş ile gelecek arasında bir körpü konumuna getirecek diyebiliriz. Ayrıca hikaye anlatımında da bir nevi kutup yıldızı olacak ve yaşananların oyunculara aktarımına büyük bir derinlik katacak. Diğer yandan, serinin hayranları için de özlem giderme ve eskileri yad etme niteliği taşıyacak.

Bir diğer dikkat çeken detay ise, şehir ile ilgili gizli kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkacak oluşuydu. Yani Capcom, Leon Scott Kennedy ile eski defterleri açmayı ve bir türlü kapatılamamış olan Raccoon City hikayesini Resident Evil Requiem ile kesin olarak kapatmayı hedefliyor.

Netice olarak, Grace Ashcroft ve Leon Scott Kennedy ile serinin geçmişi ile geleceği arasında bir geçiş yapılacak. Resident Evil Requiem, bu açıdan baktığımızda aslında oldukça kritik bir öneme sahip diyebiliriz. Raccoon City olaylarının bütünüyle geçmişte kalacak oluşu ile serinin ne tür bir yöne evrileceğinin işaretleri de verilecek. Gelişmeleri takipte olacağız.