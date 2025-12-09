Ünlü Karakterin Resident Evil Requiem'de Olacağı Resmen Teyit Edildi!

En kötü saklanan sırlardan bir tanesi olan Leon Scott Kennedy karakterinin dönüşü için resmi işaret, dolaylı yoldan kendisini gösterdi. Hem de bir kez daha PlayStation mağazasında yaşandı. Peki nasıl oldu? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Leon Scott Kennedy, Yeni Resident Evil'la Gerçekten Dönüyor

Bildiğiniz gibi uzun zamandır Resident Evil Requiem oyunundaki ikinci karakterin kim olduğu, uzun zamandır büyük bir merak konusuydu. Oyunun ön-siparişe açılmasının ardından PlayStation mağazasında yaşanan sızıntı ile Leon Scott Kennedy için DSO kıyafeti ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bir röportaj sırasında konuşan üretici Masato Kumazawa, daha sonradan kaldırılan bu bilginin hatalı olduğunu ifade etmişti. Ancak görünüşe göre o kadar da hatalı değil.

Bilhassa Resident Evil sızıntıları ile dikkatleri üzerine çekmiş olan Aesthetic Gamer, oyunun ön-sipariş işleminin ardından ekrana gelen görseli sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sizin de aşağıdan göz atabileceğiniz üzere, Chris Redfield'ın dışında, Resident Evil 6 sonrasında yüzünü görenin cennetlik olacağı as karakterlerden Leon Scott Kennedy ile yıllar sonra kesin olarak yeniden karşılaşacağız.

Playstation for real this time accidentally just leaked Leon in Resident Evil Requiem. Checked with some people to absolutely confirm this was real first, and it is. If you have the standard non-Deluxe Edition of RE9 on PS5, you can see this cover if try to schedule pre-loading. pic.twitter.com/yZv69ecd2u — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 9, 2025

Kullanıcı tarafından söylenene göre eğer oyunun standart sürümü PlayStation 5 üzerinden ön-sipariş ile satın almışsanız ve çıkışına ne kadar bir sürenin kaldığına bakmayı isterseniz, bu ekran ile karşılaşıyorsunuz. Sol taraftaki kapak resmine baktığınızda, ortada Grace Ashcroft yer alır iken, arka planda ise Leon Scott Kennedy'yi görebilmek mümkün oluyor. Söz konusu durum, oyunu ön-sipariş ile alan birden fazla kullanıcı tarafından da teyit edilmiş.

The Game Awards şovunda oyun için yayınlanacak yeni bir fragman ile Resident Evil Requiem hikayesinde karşımıza çıkacağı muhtemelen resmen teyit edilecekti, ama bu sızıntı birkaç gün öne almış oldu. Capcom için bir parça hayal kırıklığı yaşanmış olabilir, ama biz oyuncular için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu diyebiliriz.

Elbette bu durum ünlü karakterin oynanabilir olup olmayacağına dair net bir bilgi vermiyor. Önceden duyduğumuz söylentiler, Grace ile oynanan kısımlar Resident Evil 2 ve Resident Evil 7: Biohazard tonuna yakın ve Leon Scott Kennedy ile ilerlediğimiz kısımların ise The Last of Us: Part II esintili oynanış mekanikleri ile aksiyon dolu olacağı yönündeydi. Bunların yanı sıra, Raccoon City haritasında hızlı seyahatin olacağı ve bir noktadan bir noktaya gider iken araç kullanabileceğimiz söylenmişti.

Son olarak üretici Masato Kumazawa, serinin geçmişinden bazı tanıdık yüzlerin geri dönüş yapacağını ifade etmişti. Her ne kadar isim verilmemiş olsa da beklentilerin çok yüksekte tutulmaması gerektiğini de sözlerine eklemişti. Bakalım Alyssa Ashcroft ve Leon Scott Kennedy dışında başka hangi tanıdık yüzleri göreceğiz? Herhangi bir tahmininiz var mı? Yorum kısmında buluşalım.