Resident Evil Requiem Üreticisinden Heyecanlandıran Açıklama: Tanıdık Yüzler Dönecek!

Uzun zamandır merak edilen bir Resident Evil Requiem sorusu cevabını bulmuş gibi görünüyor. Yakın bir zaman önce oyunun üreticisi, bir röportaj sırasında önceki oyunlardan bazı karakterlerin dönüş yapacaklarını söyledi. Bu da Leon Scott Kennedy karakterinin dönüşünün dolaylı yoldan bir teyidi olduğu düşünülüyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Resident Evil Requiem ile Sevilen Karakterleri Yeniden Görebiliriz

Bildiğiniz gibi sıradaki ana seri Resident Evil oyunu, Raccoon City ve Umbrella Corporation ile bağlantılı olaylar için son noktanın koyulduğu bir hikaye ile karşımıza çıkacak. Summer Game Fest'teki duyurusu ile dikkatleri üzerine çekmiş olup, uzun zamandır Leon Scott Kennedy'ye dayalı iddialar ve sızıntılar ile gündeme geliyordu. Japon oyun devi her defasında umutları boşa çıkartan açıklamalar yapmış, efsanevi karakterin göz bantlı resmi ile ekstra DSO kostümü içeriğinin sahne olduğunu belirtmişti. Ancak görünüşe göre işin aslı, tam tersi ve garip olan şu ki bu açıklamayı da oyunun üreticisi Masato Kumazawa yaptı.

Well Played'le yapılan bir röportaj sırasında konuşan Kumazawa, Resident Evil Requiem ile Outbreak oyunlarından geri dönen karakterlerin olup olmayacağıyla ilgili olarak sorulan soruya verdiği cevapta, serinin eski oyunlarından aşina olunan yüzler göreceğimizi söyledi. Ne var ki beklentilerimizi aşırı yükseltmememizi de sözlerine ekledi. Şu anda herhangi bir şeyi sözünü veremeyeceklerini ve tek söyleyebileceklerinin, oyundaki Raccoon City hadisesiyle bağlantılı karakterlerin olacağını belirtti.

Bildiğiniz gibi Raccoon City hadisesiyle bağlantılı çok sayıda isim var, ama şehirden kurtulmayı başaranları Alyssa Ashcroft, Ada Wong, Jill Valentine, Hunk, Carlos Oliveira, Sherry Birkin, Chris ve Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy olarak sayabiliriz. Bu isimlerden Leon Scott Kennedy'yi bir hayli bekleyen oyuncu var. Diğer isimlerin kimler olacağı büyük bir merak konusuyken, geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarsak, Leon Scott Kennedy'yi gördüğümüz her oyunda Ada Wong da karşımıza çıkıyordu. Yani olağan şüphelilerden bir tanesi bu karakter olabilir. Diğerleri ise tahminlere bağlı görünüyor.

Resident Evil Requiem ile İz Sürücü Unsuru Geri Plana Atılacak

Röportaj sırasında değinilen bir diğer konu ise iz sürücü oldu. Serinin geçmiş oyunlarında, erken saflarda peşimize takılan ve çoğu zaman finale kadar her fırsatta bizi öldürme girişimleri olan kilit düşmanlar oluyordu. Mr. X ve Nemesis, akla gelen ilk isimler olur iken, sonraki oyunlarda Lady Dimitrescu ve Ustanak bu görevi üstlenmişti. Resident Evil Requiem ise bu açıdan bir değişime sahne olacak.

Oyunun tanıtımları sırasında devasa bir yaratık karşımıza çıkmıştı. Bu zamana kadar bu yaratığın bir başka iz sürücü olacağını düşünülüyordu. Ne var ki Resident Evil Requiem üreticisi Masato Kumazawa, iz sürücü kavramının yoğunluğunu bu defa hafif tutacaklarını söylüyor. Diğer bir deyişle, oyuncuyu boğmadan korkutma yoluna gidilecek.

Elbette iz sürücü unsurunun azaltılması korku dozajının düşürüldüğü anlamına gelmiyor. Öyle ki gerilim, birbirinden farklı koşullar ve mekân tasarımları ile arttırılacak. Yani esas odak, birbirinden farklı sahnelerde korkuyu oyunculara yaşatmak olacakmış. Bu bağlamda, Yaz mevsiminde elde edilen izlenimlerde dar koridorların olduğu bakım tesislerinde daha klostrofobik bir yapının sunulduğu belirtiliyor.

Son olarak, iz sürücülerin belirli alanlarda devreye gireceği söyleniyor. Korkuyu hissedeceğimiz esas kısımlar ise beklenmedik anda gelen saldırılar, kapalı alan ve sese dayalı gerilim etrafında dönecekmiş. Bu da oyunun hem atmosferi ve hem de temposunu çeşitlendirecekmiş.